El dudoso récord de los Mundiales que batió Leo Messi tras fallar su penalti ante Polonia

No todo son récords y registros positivos de Leo Messi. El '10' argentino ingresó, de hecho, en el partido ante Polonia en una de las listas negras de la historia de los Mundiales con su error desde el punto de penalti. La efectividad del futbolista del París Saint Germain desde los once metros no es precisamente la mejor en momentos cruciales, y volvió a dejar que desear el día que Argentina se jugaba su ser o no ser en Qatar.

Corría la primera parte del encuentro y el VAR decretó un dudoso penalti precisamente sobre Leo Messi. Fue él mismo el que, como era de esperar, asumió los galones y la responsabilidad de ejecutar la pena máxima. Los argentinos se preparaban para celebrar el gol y esperaban encarrilar así la victoria, pero entonces llegó el error del ex del Barcelona. Messi le pegó cruzado y fuerte, pero Szczesny, el portero de Polonia, adivinó las intenciones y detuvo el lanzamiento.

De esta manera, 'La Pulga' se convirtió en el segundo futbolista de toda la historia de los Mundiales que falla dos penaltis sin contar las tandas. Messi, a lo largo de todas las Copas del Mundo que ha disputado hasta la fecha, ha ejecutado tres penas máximas y ha fallado dos, un porcentaje de acierto alarmantemente bajo para un futbolista de su calidad.

El otro jugador que ha fallado dos penaltis a lo largo de la historia de los Mundiales, al menos desde que se tienen registros desde 1966, es Asamoah Gyan. El futbolista ganés era el único futbolista hasta el momento que ostentaba este dudoso mérito al haber errado en dos de sus cuatro lanzamientos con el país africano, pero ahora se le une Messi.

Islandia y Polonia

Antes del penalti fallado en este Mundial de Qatar 2022, Leo Messi ya había errado desde los once metros en la edición anterior. En Rusia 2018, Islandia, una de las grandes revelaciones por su presencia en aquella Copa del Mundo, también se convirtió en su bestia negra.

En la primera jornada de la fase de grupos, Argentina se enfrentó al país nórdico y las cosas no fueron muy bien para los sudamericanos. Pese a la diferencia entre los dos equipos, la Albiceleste no pudo pasar del empate en gran parte por el fallo de Messi. El '10' gozó de un penalti, pero su lanzamiento se estrelló contra el cuerpo de Thot Halldorsson, el portero islandés, que consiguió desbaratar la ocasión.

Aquel fue el primer fallo desde los once metros de Leo Messi en un Mundial, pero la sombra se alargó más en este 2022. Messi asumió la responsabilidad para tratar de adelantar a Argentina en la última jornada de la fase de grupos, pero Szczesny, el portero de Polonia, se mostró más acertado y evitó el gol con una gran intervención.

Asamoah Gyan, por su parte, falló en los Mundiales de 2006 y de 2010, promero ante la República Checa y posteriormente contra Uruguay. Unos fallos más graves, ya que la selección de Ghana cuenta con unas posibilidades mucho más limitadas en los Mundiales.

