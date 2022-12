Bélgica se confirma como la decepción del Mundial: empate ante Croacia y adiós en fase de grupos

Croacia

El Mundial de Bélgica ha sido de esos que se recordarán durante décadas. El equipo de Roberto Martínez ha ido acumulando fiasco tras fiasco hasta confirmarse como la gran decepción del torneo para poner el peor broche posible a una generación de futbolistas llamada a hacer historia. El empate sin goles frente a Croacia consuma el adiós de los red devils tras quedar tercera de grupo y ser superada por el cuadro balcánico y por la sorprendente Marruecos. [Narración y estadísticas: Croacia 0-0 Bélgica].

Bélgica no ha conseguido hacer ni un partido bueno en toda la fase de grupos. Arrancó con victoria ante Canadá, pero sin convencer con su juego. Después cayó estrepitosamente ante la Marruecos de Walid Regragui y este jueves ha consumado su eliminación con un mediocre partido ante Croacia en el que Romelu Lukaku ha sido el triste protagonista.

El delantero del Inter de Milán, que salió en la segunda parte, dispuso de hasta tres ocasiones sin portero para haber batido a Livakovic y haber dado vida a su equipo. Pero el imponente ariete, que llegó tocado a la cita qatarí, tuvo la pólvora mojada y desperdició una tras otra las mejores oportunidades de su equipo.

Los belgas, que se habían salvado en la primera parte de un penalti pitado sobre Kramaric y después anulado por el VAR debido a un polémico fuera de juego de Lovren, no supieron afrontar con honor y pasión los últimos minutos y se terminaron diluyendo en sus propios problemas extradeportivos. Un vestuario roto y un seleccionador en la cuerda floja fueron la antesala del mayor fracaso que se ha visto en esta Copa del Mundo. Bélgica dice adiós a su periplo en Qatar mientras que Croacia, que se salvó de milagro, será segunda del Grupo F tras Marruecos y se postula como rival de España en octavos.

Los jugadores de Croacia y Bélgica protestan al árbitro Reuters

La supervivencia belga

Croacia comenzó el partido con una declaración total de intenciones. Balón profundo para Perisic y el extremo del Tottenham se sacó un latigazo que se marchó rozando la escuadra de la portería de Courtois. Los de Dalic, que en ese momento eran primeros de grupo, tenían la firma intención de sacar los tres puntos. Sin embargo, no les iba a llegar la gasolina para tres partidos de desgaste.

Los primeros 10 minutos fueron de un asedio total por parte los balcánicos, llegando sobre todo por el carril zurdo donde se situaba Perisic. Sin embargo, Bélgica, con muy poco, conseguía crear peligro. En una contra bien llevada por banda derecha, Yannick Carrasco tuvo la primera ocasión con un disparo desde el segundo palo que taponó Juranovic cuando era sinónimo de gol.

Poco después, Bélgica dio un segundo aviso con una gran ocasión de Mertens. El delantero del Nápoles volvió a pillar desprevenida a la defensa croata y se plantó solo delante de la frontal, pero en el momento del golpeo, echó el cuerpo demasiado atrás y su lanzamiento se fue muy desviado. Después de dos avisos consecutivos en ataque, llegó el susto en defensa.

Corría el minuto 16 de partido cuando Croacia colgó una falta lateral al área. Lovren fue el remate, pero Vertonghen lo despejól. El rechace le cayó a Kramaric que estuvo más rápido y hábil que Yannick Carrasco para robarle el esférico. El extremo del Atlético de Madrid, en una acción tan torpe como temeraria, terminó pisando al delantero y cometiendo penalti. El colegiado no lo dudó y señaló los once metros, sin embargo, el VAR tenía que decir algo en la acción. Ordenaron al colegiado ir a revisar la acción y, al parecer, había fuera de juego previo en el salto de Dejan Lovren.

Las posiciones eran muy parejas, pero la interferencia del jugador del Zenit en la acción era clara. Por lo tanto, no hubo más remedio que anular la pena máxima. Este susto amilanó a Bélgica y permtió a Croacia tener un final de primer tiempo tranquilo. Su rival se había visto fuera a las primeras de cambio y quería respirar. No obstante, las fuerzas se igualaron y el choque se hizo menos vistoso, pero también más parejo. Livaja lo probó con un remate de cabeza tras un centro de Sosa desde la izquierda y Mertens dispuso de la segunda, pero no acertó a rematar en el primer palo, ya al borde del intermedio.

Ivan Perisic dispara a portería ante Bélgica Reuters

El calvario de Lukaku

Tras el paso por vestuarios, los dos equpos saliero con aires renovados y con una mayor intensidad. El primer acercamiento lo realizó Romelu Lukaku, que salió en el descanso para revolucionar el partido. Remate al segundo palo tras un centro desde la derecha que no acertó a dirigir. Croacia respondió con un acercamiento de Kovacic, que disparó desde la frontal, pero que se encontró con una brillante estirada de Courtois.

El portero del Real Madrid tuvo que aparecer poco, pero lo hizo de manera decisiva y, además, para detener a un compañero de equipo, concretamente a Luka Modric. El mediocentro croata bajó con el pecho un balón dentro del área y disparó de volea, pero el portero blanco voló para blocar al poste contrario donde había detenido el balón de Kovacic.

Roberto Martínez se veía fuera del Mundial y comenzó a mover su banquillo. Sin embargo, la referencia seguía siendo Lukaku. Por sus botas pasaron las mejores opciones de un conjunto que solo reaccionó cuando se vio contra las cuerdas. Un balón en profundidad de Kevin de Bruyne para Yannick Carrasco terminó con una gran ocasión del extremo del Atlético de Madrid. Controló, encaró y disparó, pero se encontró con la gran parada de Livakovic. En el rechace, solo y sin portero, Lukaku la estrelló contra el poste. Al cuadro de Dalic le quedaba más de media hora de sufrimiento.

Fueron los mejores minutos de Bélgica que, con un Lukaku más acertado, hubiera tenido más vida en este Mundial. El delantero del Inter dispuso de otro intento claro cuando tras un centro de Kevin de Bruyne desde la línea de fondo del costado izquierdo remató alto en boca de gol. El toque previo de Gvardiol, que hizo inútil la salida de Livakovic, también despistó al punta que no conseguió precisar su intento. No obstante, de haber llegado, el gol no habría valido porque el balón había salido justo antes del centro de Kevin de Bruyne.

Bélgica había tardado en despertar, pero su reacción había sido insuficiente. Lukaku tuvo una más, pero de nuevo con el mismo final. Doku, que había salido también en el segundo tiempo, abrió a banda derecha para la entrada de Thorgan Hazard, otra variante de Roberto Martínez. El centro le llegó, una vez más, a Lukaku, que esperaba en el segundo palo. Sin embargo, el delantero no acertó a rematar ni con el pecho ni con la cabeza y el balón murió a manos de Livakovic en la línea de gol. Fue la última acción importante de un partido que consumó la catástrofe belga y la segunda plaza de grupo para Croacia.

Croacia 0-0 Bélgica

Croacia: Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic (Lovro Majer, 91') Luka Modric; Andrej Kramaric, Marko Livaja (Bruno Petkovic, 64') y Andrej Kramaric (Mario Pasalic, 64').



Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Thomas Meunier (Eden Hazard, 87'), Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Yannick Carrasco (Jeremy Doku, 72'); Leander Dendoncker (Youri Tielemans, 72'), Axel Witsel; Kevin De Bruyne, Dries Mertens (Romelu Lukaku, 46') y Leandro Trossard (Thorgan Hazard, 58').



Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra). Amonesto a Dendoncker (m.66) por parte de Bélgica.



Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada del grupo F del Mundial de Qatar 2022 disputado en el estadio Ahmad Bin Ali ante 43.984 espectadores, según datos oficiales.

