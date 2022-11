Casemiro desatasca a Brasil ante Suiza y la gran favorita ya está en octavos de final del Mundial

Brasil

Suiza

La favorita sigue quemando fases. Esta vez sin brillo, casi con la ley del mínimo esfuerzo pero sacando madera de campeón, Brasil ya está en los octavos de final. Los sudamericanos están en la siguiente fase después de dejar en la cuneta a Suiza gracias a un solitario gol de Casemiro después de una jugada brillante que iniciaron Vinicius y Rodrygo. [Brasil 1 - 0 Suiza: Narración, goleadores y estadísticas]

Brasil tiene mucha magia y puede jugar al engaño. La víctima del lío esta vez fue Suiza, que quizás se pensó que tenía la situación bajo control y maniatada a la Canarinha. Mentira, ante la pentacampeona no cabe relajación alguna porque en cualquier momento cualquiera puede frotar la lámpara.

Después de remar tanto y además hacerlo bien, los europeos se quedaron sin premio con un duro golpe. Los helvéticos tendrán que seguir peleando hasta la última jornada para lograr el pase a los octavos de final, todo lo contrario que Brasil, que sin Neymar solventó el trámite con poca lucidez pero con un resultado magnífico.

Richarlison, al suelo en el Brasil - Suiza REUTERS

Atasco en el inicio

Quizás por exceso de confianza, a lo mejor acusando la baja de Neymar o bien porque el trabajo defensivo de Suiza se le atragantó, Brasil firmó una primera mitad discreta. Es cierto que ante Serbia, en su primer partido del Mundial, la Canarinha tampoco mostró una versión arrolladora, pero sí que se esperaba algo más de los sudamericanos para cerrar su pase a los octavos de final.

A medio gas saltaron los de Tite, y eso ante un rival que sale decidido a hacerse fuerte en defensa siempre se paga. El guión fue el esperado. Brasil haciéndose con el control del balón, teniendo la posesión, y Suiza esperando atrás para cerrar los espacios. En definitiva, se juntaron el hambre con las ganas de comer y eso dejó un espectáculo bastante pobre, más aún tratándose de la candidata número 1 para hacerse con el título.

Vinicius fue de lo más activo durante los primeros instantes del choque. Lo intentó desde la banda izquierda, encaró como en él es habitual y no se arrugó, pero tampoco tuvo demasiada suerte. En sus botas estuvo, de hecho, la ocasión más clara y prácticamente la única de la primera mitad. Raphinha puso un centro medido desde la banda derecha al segundo palo, donde estaba 'Vini', y allí sin dejar caer el esférico estrelló el balón contra Sommer. Intervención salvadora del guardameta suizo.

Militao se lleva el balón en el Brasil - Suiza REUTERS

El asistente de aquella acción, Raphinha, fue ganando peso y se atrevió a hacer más cosas con el paso de los minutos. Por ejemplo, un lanzamiento duro desde la frontal del área que le salió demasiado centrado y que fue directo a las manos de Sommer sin representar ningún peligro para Suiza.

Los europeos, por su parte, bastante tenían con sostener el ataque brasileño como para pensar en llegar con claridad a la portería de Alisson. Con decir que casi lo más llamativo de la primera parte fue el apagón que sufrió el Stadium 974 durante unos segundos, queda todo reflejado.

Con Rodrygo tampoco

A Tite, como era de esperar, no le gustó lo que vio durante los primeros 45 minutos. Por eso, el seleccionador no esperó más y durante el descanso decidió darle entrada a Rodrygo en el lugar de un Lucas Paquetá que no estuvo ni de lejos tan bien como en el primer partido ante Serbia. Pero fue Suiza la que avisó primero a los pocos minutos de la reanudación con un claro acercamiento.

Poco a poco, los helvéticos vieron que podían contener con cierta solvencia a Brasil, que seguía atascada, así que dieron un paso adelante. Se animaron a pisar más el área contraria, pero eso también suponía un riesgo porque, sin quererlo, dejaban más espacio a la espalda de sus centrocampistas y ahí Brasil podía correr.

Casemiro, con los brazos en alto. REUTERS

Eso fue precisamente lo que sucedió poco después. Suiza no ganó un balón dividido en el centro del campo y Vinicius hizo de las suyas. Se plantó mano a mano ante Sommer, con todo el tiempo del mundo para decidir, y lo hizo a la perfección. Con tranquilidad, la puso abajo lejos del alcance del guardameta. Celebración a lo loco... interrumpida por el VAR. Richarlison estaba en fuera de juego en el arranque de la jugada así que el gol, tan pronto como subió al marcador, bajó inmediatamente.

Esto fue un revulsivo para el partido, que se abrió mucho más en la segunda mitad. Brasil, como herida en su orgullo por el gol anulado, se mostró más incisiva, pero Suiza tampoco se arrugaba en estos compases del partido pensando en que podía dar la campanada. La revolución duró unos minutos, porque en el tramo final las dos selecciones llegaron a pensar que quizás no era tan malo el empate.

Eso sí, nunca te puedes fiar de Brasil porque cuando menos te lo esperas, te da el hachazo definitivo. Vinicius recogió el balón desde la izquierda, conectó con Rodrygo en la frontal y, con un toque de calidad definitivo, dejó a Casemiro dentro del área con el balón botando. El del United, que hace unos meses compartía vestuario en el Real Madrid con los otros dos actores de esta gran jugada, agradeció el regalo y soltó una volea imparable para poner por delante a Brasil.

Suiza, que había peleado tanto, se vio por debajo a falta de tan solo 7 minutos para el final. Impotencia para los europeos, que ya no volvieron a conectarse. Brasil controló la situación a la perfección en los instantes finales y maniató a Suiza. Tranquilidad absoluta. Mínimo esfuerzo, tres nuevos puntos y Brasil ya está en los octavos de final. Suiza tendrá que seguir remando.

Brasil 1 - 0 Suiza

Brasil: Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro (Telles, m.86); Fred (Guimaraes, m.58), Casemiro, Paquetá (Rodrygo, m.46); Vinícius, Richarlison (Gabriel Jesús, m.73), Raphinha (Antony, m.73).

Suiza: Sommer; Widmer (Frei, m.86), Akanji, Elvedi, Rodríguez; Freuler, Xhaka, Rieder (Steffen, m.58); Sow (Aebischer, m.75), Vargas (Fernandes, m.58), Embolo (Seferovic, m.75).



Gol: 1-0. Casemiro, m.83.

Árbitro: Iván Barton (SAL) amonestó a Fred (m.52) por parte de Brasil y a Rieder (m.50) por parte de Suiza.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo G de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 disputado en el 974 Stadium de Doha ante 46.649 espectadores.

Sigue los temas que te interesan