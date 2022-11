Hansi Flick teme a España: "Tenemos que sacar nuestro carácter para tener alguna posibilidad"

"Esto sigue". Es el mensaje que le ha mandado Hans-Dieter Flick a sus jugadores. Alemania cayó con Japón de manera sorprendente y se ha complicado así su futuro en el Mundial. Ahora, tendrán que afrontar el partido contra España del próximo domingo a vida o muerte. Si pierden habrán quedado por segunda vez consecutiva fuera de un Mundial en la fase de grupos.

El conjunto germano viene de hacer un ridículo estrepitoso en el Mundial de Rusia de 2018 cuando no pudieron pasar de la primera fase. Ahora, otro descuido ante la España de Luis Enrique, que goleó a Costa Rica y presentó sus credenciales al título, podría suponer el final más triste.

Flick compareció en rueda de prensa para hablar sobre ese próximo partido contra la Selección, pero también de la dura caída frente al cuadro entrenado por Moriyasu. Alemania, que ha estado más pendiente de la polémica del brazalete 'One Love' que de su encuentro contra Japón como decía Eden Hazard, está al borde de la crisis nacional.

Las críticas en el país germano se acentuaron por haberse rendido ante las exigencias de la FIFA que amenazaba con sanciones deportivas si continuaban con sus quejas contra Qatar. Sin embargo, ahora han cambiado de frente y se centran en cómo su selección nacional se dejó perder tres puntos que tenían en la mano tras hacer un muy buen partido contra Japón que no remataron.

"Claro que queríamos ganar el partido ante Japón. Pero hay que dar lo máximo siempre y eso sólo lo dimos en parte. Nos faltaron cosas, sobre todo en los últimos veinte minutos. Aunque esto sigue; y tenemos que mostrar nuestro carácter el domingo ante España para tener aún la posibilidad de seguir adelante en el último partido".

La exhibición de España

Así lo explicaba en rueda de prensa Hansi Flick desde Al Shamal, donde tiene Alemania situado su cuartel general, a unos 120 kilómetros de la capital, Doha. Fue precisamente por eso por lo que no pudieron ver el partido de España en directo y como les hubiera gustado para analizar al equipo de Luis Enrique.

Mientras Alemania viajaba, España volaba sobre el césped del Estadio Al Thumama. Preguntado en rueda de prensa, Flick aseguró que le sorprendió el resultado conseguido por la Selección, pero que no podía decir si les había impresionado o no el nivel del combinado nacional ya que no habían podido analizar el choque al detalle. Eso sí, prometió hablar del choque en la siguiente comparecencia, la que será la previa del encuentro contra los Asensio, Olmo, Ferran Torres y compañía.

"Estábamos regresando a nuestro lugar de concentración. Pero lo analizaremos ahora. En la rueda de prensa final previa al partido de España le podré decir si me impresionó o no". Está claro que el temor que ha despertado la Selección tras su goleada es real. Eso podría suponer un hándicap para una Alemania que juega sin red y que siempre está acostumbrada a amedrentar a sus rivales solo con su nombre.

