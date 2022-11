Lucas Hernández se pierde el resto del Mundial: el calvario de Francia con las lesiones deja seis víctimas

Francia debutó en el Mundial de Qatar goleando a Australia, pero la euforia se vio apagada por un nuevo varapalo en forma de lesión. Esta vez fue Lucas Hernandez, el defensa que juega en el Bayern Múnich y tiene un pasado en el Atlético de Madrid. Los peores temores se confirmaron tras el partido: sufre una rotura de ligamento cruzado de la rodilla derecha.

La Federación Francesa confirmó el alcance de la lesión de Lucas. No solo se perderá el resto del Mundial, sino que además no volverá a jugar en lo que queda de temporada. Tenía mala pinta cuando cayó desplomado en el minuto 9 del partido tras hacer un mal gesto su rodilla. Con las manos en la cara, el jugador se retiró del campo sabiendo que lo que se había hecho no era poca cosa.

Aquí, y de esta manera tan fea, acaba el torneo de Lucas Hernandez. Campeón del mundo con Francia en 2018, le tocará seguir viendo a sus compañeros desde casa. Para Didier Deschamps, el seleccionador, es un duro contratiempo. Ya perdió a Karim Benzema antes del debut y ahora se queda sin una pieza en defensa, dejando la concentración en una de 24 jugadores.

Lucas fue sometió a una resonancia magnética de madrugada en una clínica de Doha. El diagnóstico fue catastrófico, aunque las sensaciones ya eran malas en el grupo francés. Deschamps, que advirtió que se esperaban lo peor con respecto a su lateral izquierdo, mostró su pena y reconoció que pierden "un elemento importante".

"Lucas es un guerrero y no tengo ninguna duda de que hará todo lo posible para regresar. Le conozco bien: el coraje, lo tendrá, estoy seguro. En el nombre del grupo le deseo la mejor recuperación posible", aseguró el técnico.

La normativa del Mundial no deja a Francia llamar a otro jugador una vez ha debutado en el torneo. Pudo haberlo hecho Deschamps cuando se quedó sin Benzema -se rumoreó que convocaría a Ben Yedder-, pero prefirió dejar el grupo tal y como estaba a tan poco tiempo de jugar el primer partido.

Francia se queda con el grupo más reducido de las 32 selecciones que participan en Mundial. Con 24 jugadores, Deschamps tiene para seguir adelante, pero cualquier otro contratiempo puede ser fatal para el país que en Qatar defiende corona.

Una pesadilla

Los bleus están teniendo un calvario con las lesiones. Deschamps ya tuvo que privarse de convocar a dos de sus centrocampistas que eran fijos en Rusia 2018: Ngolo Kanté y Paul Pogba. Tuvo que improvisar en la zona del centro del campo, donde Adrien Rabiot ha cogido protagonismo como se vio ante Australia.

Y de los que convocó, otros dos más se cayeron antes que Benzema. Primero fue el central Presnel Kimpembe, que venía lesionado del PSG y fue sustituido por Axel Disasi. Más desgraciado fue el caso de Christopher Nkunku, que sufrió la misma lesión que Lucas Hernandez tras un desafortunado lance ya durante un entrenamiento con Francia. Kolo Muani reemplazó a la estrella del RB Leipzig. La pesadilla no acaba en la selección gala.

