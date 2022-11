Japón da la sorpresa y Alemania se la jugará a vida o muerte contra España en el Mundial

Alemania

Japón sigue los pasos de Arabia Saudí y certifica la segunda gran sorpresa del Mundial de Qatar. Si el equipo que contab con el apoyo de Mohammed Bin Salman en el palco tumbó a la argentina de Leo Messi, el conjunto que dirige Moriyasu ha vencido, remontada incluida también, a toda una aspirante al título como Alemania. [Narración y estadísticas: Alemania 1-2 Japón].

Un triunfo que sirve para dinamitar por completo el grupo en el que también están España y Costa Rica. La Selección de Luis Enrique tiene ahora todo a favor para ser primera de grupo si consigue hacer los deberes después de que el Estadio Al Khalifa haya sido testigo de una de las mayores gestas en la historia del fútbol asiático.

Un encuentro que sorprendente por su desenlace, pero no por su inicio. No decepcionó Alemania en el juego, pero sí en el resultado, ya que estaba siendo clara merecedora del triunfo hasta que llegó la revolución de los cambios. El equipo de Hansi Flick ha tenido un sinfín de ocasiones tanto en la primera como en la segunda mitad, pero no acertó en la definición.

Solo consiguieron ver puerta por mediación de un penalti de Gündogan en la primera mitad pasada la primera media hora de batalla. Antes del descanso, les fue anulado un gol por fuera de juego a Havertz, aunque Japón también sufrió la misma situación al comienzo del choque tras el susto dado por Maeda.

Sin embargo, la selección germana abandonó su fiabilidad habitual y se dejó remontar en dos descuidos provocados por los goles de Doan, en el minuto 75, y Asano en el 83. Dos mazazos consecutivos en la recta final del choque que hicieron derrumbarse a una de las máxima favoritas. Un triunfo que llevó la locura al banquillo nipón que da un paso de gigante en sus aspiraciones de estar en los octavos de final.

