La última bala de Messi con Argentina en los Mundiales para estar a la altura de Maradona

Lionel Messi tiene marcado el Mundial de Qatar con una X. El delantero del Paris Saint Germain y líder de Argentina tiene por delante prácticamente una obligación si quiere compararse con Diego Armando Maradona. 'El Pelusa' sabe lo que es contar con una Copa del Mundo entre sus brazos tras ganarlo en 1986. Él no.

Por delante, Messi tiene siete partidos para emular ese registro, prácticamente el último que le falta en su extenso palmarés. Un título que le haría codearse de tú a tú con Maradona, el gran ídolo de Argentina. Un fenómeno de masas que hizo delirar a su país con su espectacular Mundial de México, donde encandiló al mundo con su magia y se llevó el trofeo a casa.

Ahora es Leo Messi el que carga con la responsabilidad de levantar la Copa del Mundo, que se resiste desde hace 36 años. Ya se quedó con la miel en los labios en Brasil 2014, donde el postrero gol de Mario Götze apeó a los suyos de subir a lo más alto para emular a esa histórica selección.

Messi y Maradona, en la selección de Argentina Reuters

Por ello, afronta su quinta participación en un Mundial y, probablemente, la última como ha dejado entrever en las entrevistas previas al debut. Messi sabe de la especial importancia que tiene este torneo para él y cargará con todo para poder levantarlo. Además, el combinado parece que llega un gran momento y es una de las máximas favoritas para triunfar en Qatar.

Leo Messi tiene una cita con la historia y un debe con su país. El único título que todavía no tiene un lugar honor en sus vitrinas tiene una fecha preparada para él, el 18 de diciembre. Ese día se jugará la gran final, donde Argentina y el jugador tienen la cabeza puesta en ello.

Igualar un gran registro

El Mundial es la cita más importante del mundo del fútbol y Messi lo sabe. De hecho, es uno de los jugadores que más ha disputado. Si disputa un solo minuto, igualará a grandes jugadores como Gigi Buffon, Lothar Matthäus y los mexicanos Rafa Márquez y Antonio Carbajal, todos ellos con cinco. Y con él, también lo conseguirá Cristiano Ronaldo, su máximo rival a lo largo de su carrera.

Una demostración de lo importante que ha sido el delantero para su selección y viceversa. Una vez más, todo el peso del equipo cargará sobre el rosarino, que a sus 35 años, parece completamente preparado para liderar a los suyos a por el título.

Leo Messi, entrenando con su selección en Qatar. REUTERS

Messi es el futbolista en activo con más partidos disputados en los mundiales. De hecho, puede convertirse en el número 1 si logra ganar el torneo, ya que Lothar Matthaus cuenta con 25. El argentino tiene 19 disputados, por lo que si llega a la final le superará.

Unas motivaciones que sirven a Leo Messi para marcarse como objetivo esta Copa del Mundo que se está disputando en Qatar. Además, curiosamente, también superaría a Maradona de conseguirlo, ya que disputó 21 partidos en las grandes citas de este calibre.

A la caza de Maradona

Diego Armando Maradona y Lionel Messi son los dos futbolistas más grandes que ha dado Argentina. Dos talentos que se encuentran en los mejores jugadores de la historia, dos personalidades que han conseguido levantar a un país entero delante de un televisor. Uno con mayor suerte que otro.

Y es que un Mundial se disputa cada cuatro años, por lo que las opciones son mucho más remotas de levantarlo. En ella, las grandes selecciones acuden con sus mejores futbolistas y la batalla es feroz por hacerse con él. Maradona fue capaz de tocar la gloria con Argentina en el año 1986 en una final de infarto contra Alemania que se decidió en los últimos minutos con el gol de Burruchaga.

Messi y Maradona EFE

La única vez que lo consiguió, porque como Messi, el Pelusa también se encontró con la cruda realidad de saber lo que es perder. Los dos han perdido contra el mismo rival: Alemania. Los teutones frustraron tanto al actual jugador del PSG como a Maradona en su camino por hacerse con un Mundial.

Por el momento, Maradona supera a Messi en cuanto a palmarés con la selección argentina. El Pelusa levantó una Copa del Mundo y una Copa Artemio Franchi. 'La Pulga', por su parte, cuenta con una Copa América y una Copa Artemio Franchi. Es decir, el Mundial decanta la balanza para el primero.

También fue capaz de llevar más lejos a su selección durante los mundiales, ya que suma más partidos en las mismas participaciones. Si todo sigue su camino marcado, Messi le superará solamente con disputar los partidos de la fase de grupos, en cuanto al palmarés, la cosa es muy diferente.

Por ello, Messi, a sus 35 años, considera que ésta es su última oportunidad para poder igualar a Maradona. Él es consciente de ello y no ha tenido problema en reconocerlo, ya que sabe que su carrera está mucho más cerca de acabar.

"Es un momento diferente del año, siempre me sentí bien y cómodo cuanto más he jugado, hasta llegar al inicio del Mundial. No hice nada especial, me cuidé como toda mi carrera, seguramente es mi último Mundial, y última oportunidad para conseguir este gran sueño", resaltó en su última entrevista.

Un último baile para el que está completamente preparado. Una cita ineludible en su calendario para entrar aún más al Olimpo de los mejores. Con Maradona en el horizonte, Messi tiene una oportunidad histórica para levantar el Mundial de Qatar 2022.

