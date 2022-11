Inglaterra desafiará a la FIFA y a Qatar con el brazalete arcoíris a pesar de la prohibición

No al brazalete arcoíris. La FIFA no permite su uso después del movimiento orquestado por varios países de Europa, con Inglaterra a la cabeza. Sin embargo, el veto de Qatar y del máximo organismo del fútbol mundial tiene una respuesta clara por parte de las naciones del Viejo Continente: sí al brazalete 'One Love'.

El desafío está sobre la mesa. Y no solo por parte de Inglaterra. Harry Kane portará este especial brazalete, el cual fue diseñado en su inicio para expresar la solidaridad con las personas de colectivos marginados, como el LGTBI, para la Copa del Mundo, pero no solo él. Otros como Manuel Neuer o Virgil Van Dijk ya han confirmado lo mismo.

Este mismo lunes, varias de las selecciones que se han posicionado del lado contrario a la FIFA y a Qatar al respecto de la polémica con el brazalete, entran en juego. De la propia Inglaterra a Gales, Estados Unidos o Países Bajos. Aunque, en el caso del combinado estadounidense, han ideado una manera de protestar, pero regateando la prohibición de los organizadores.

Harry Kane, con el brazalete arcoíris REUTERS

Un regate que puede ser clave, dependiendo de si se ejecuta una particular amenaza. Según informan desde Reino Unido, aquellos futbolistas que luzcan el brazalete arcoíris una vez comience un partido, deberá ser amonestado con tarjeta amarilla por este hecho. Esto es algo sobre lo que Van Dijk ya ha opinado.

"Usaré el brazalete de 'One Love'. Nada cambió desde nuestro punto de vista. Si obtengo una tarjeta amarilla por usarlo, entonces tendríamos que discutirlo porque no me gusta jugar mientras estoy con una amarilla", aclaró el capitán de los neerlandeses y jugador del Liverpool.

Desafío Mundial

La FIFA confirmó a la Asociación de Fútbol de Inglaterra (FA) que no se puede usar el brazalete arcoíris. Sin embargo, desde los Three Lions tienen claro que harán oídos sordos a la advertencia del organismo rector. Así lo confirmó el propio Harry Kane, el dueño del brazalete del combinado inglés.

"Sí, creo que hemos dejado claro como equipo, personal y organización que queremos llevar el brazalete. Sé que la FA está hablando con la FIFA en este momento, y estoy seguro de que a la hora del partido (Inglaterra contra Irán de este lunes), tendrán su decisión. Pero sí, creo que hemos dejado claro que queremos llevarlo", afirmó Kane.

Además de Van Dijk y Kane, también Neuer confirmó que llevará el brazalete 'One Love' en los partidos de la selección de Alemania: "Sí, lo usaré. Esto es un nuevo experimento para todos nosotros. Este torneo es un gran experimento. No tenemos miedo de las consecuencias. Tenemos el respaldo de la Federación alemana. No somos los únicos de Europa haciendo esto, muchos están participando".

Bernd Neuendorf, presidente de la federación germana, respaldó al capitán de la Mannschaft y mandó un claro mensaje sobre la polémica del brazalete: "Esta no es una declaración política, sino una a favor de los Derechos Humanos". Y no solo estos países, ya que Suiza, Noruega, Suecia, Dinamarca o Bélgica se han colocado en el lado de los desafiadores.

Preocupación por el castigo

La FIFA puso a disposición de los diferentes países una serie de brazaletes como mensajes como "El fútbol une al mundo", "Comparte la comida" o "Trae los movimientos". Sin embargo, es el 'One Love' con la bandera arcoíris el que se ha convertido en todo un símbolo. De ahí el empeño de combinados como el inglés o el alemán por portarlo.

Lo que pasa es que el castigo de la tarjeta amarilla para los que lo lleven puede ser importante. Por ejemplo, de ver la cartulina por este motivo en los dos primeros partidos de la fase de grupos, y sin contar acabar siendo expulsado por una segunda amonestación, el jugador se quedaría sin jugar el tercer y definitivo encuentro de la ronda inicial de este Mundial de Qatar.

Un auténtico hándicap para los grandes protagonistas de la Copa del Mundo. Este lunes se resolverá la incógnita de si, finalmente, los capitanes de selecciones como la de Gales, Inglaterra, Países Bajos o Estados Unidos llevan el brazalete arcoíris y si serán castigados con tarjeta por ello.

Aunque lo que es seguro es que la selección de Inglaterra llevará a cabo otro símbolo de protesta. Como vienen pasando desde hace unos años en los clubes británicos, los futbolistas se arrodillarán antes del inicio de los partidos para mostrar su rechazo al racismo. Así lo confesó el mismísimo Gareth Southgate.

"Hemos discutido arrodillarnos. Sentimos que debemos, es lo que representamos como equipo y lo hemos hecho durante un largo período de tiempo. Por supuesto, entendemos en la Premier League que los clubes decidieron hacer solo eso para ciertos juegos, grandes ocasiones, sentimos que este es el más grande", señaló el seleccionador inglés.

"Y creemos que es una declaración fuerte que dará la vuelta al Mundo para que los jóvenes en particular vean que la inclusión es muy importante", agregó Southgate. En Inglaterra afilan sus armas y no solo para conseguir arrebatar la corona que todavía posee Francia, sino también para hacer de la cita de Qatar un punto de inflexión en favor de los Derechos Humanos y de los grupos marginados.

