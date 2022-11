El lujoso barco en el que vivirán las familias de los jugadores de Inglaterra para saltarse las leyes

Quedan pocas horas para que arranque la Copa del Mundo de Fútbol de 2022 en Qatar. La cita más esperada del año en el universo de la pelota, pero también en todo el deporte. Un evento capaz de eclipsar incluso a unos Juegos Olímpicos. A pesar de que el balón todavía no ha echado a rodar, lo cierto es que ya se conocen muchos secretos de cómo se desarrollará la competición.

Uno de ellos, que afecta directamente al país, es la dificultad que existe para encontrar alojamientos en algunas de las ciudades más importantes del estado. Así sucede sin ir más lejos en la capital, Doha. Por ello, se han puesto en práctica algunos planes de emergencia como el que llevará a cabo Inglaterra. O mejor dicho, los familiares de los integrantes de la selección, los cuales se alojarán todos en el mismo lugar.

No han elegido uno de los lujosos hoteles qataríes reconocidos por estar a la vanguardia en cuanto a comodidad y exclusividad, si no que han elegido un 'palacio flotante'. Se trata del MSC World Europa, un súper crucero de lujo valorado en 1.000 millones de dólares. Esta será la residencia de esposas, novias, amigos y familiares de los jugadores, entrenadores y todos los miembros que forman la expedición británica.

Una de las cuestiones que más ha dado que hablar alrededor del equipo que entrena Southgate es saber dónde se alojarían los familiares de los jugadores que ya comunicaron que viajarían para apoyar a un equipo que sueña con ganar la Copa del Mundo después de haber sufrido muchas desilusiones en las últimos décadas. No han vuelto a levantar un gran trofeo desde el año 1966, una sequía terrible para los inventores del fútbol.

Un gran 'palacio flotante'

Ahora desembarcan a Qatar con la esperanza de volver a reinar y el mayor de los apoyos llegará, tal y como desveló el diario Mirror, desde el espectacular MSC World Europa, un crucero que cuenta con 14 jacuzzis con vistas al mar, una gran sección de juegos con atracciones como coches de choque, amplios salones con paseos y tiendas de lujo, 10 restaurantes, bares y e incluso un enorme tobogán seco en espiral de 11 pisos.

Se calcula que pasar un solo día en esta auténtica comunidad del disfrute flotante cuesta alrededor de 6.500 dólares por persona. "El barco es un lugar increíble para quedarse. Es como un palacio flotante por lo que muchas de las esposas y familias de los jugadores compraron rápidamente paquetes que organizó la Asociación de Fútbol Británica". Esto aseguraba una fuente consultada al medio británico The Sun. La FA se encargó de organizar esta especie de vacaciones a de todo lujo para que sus jugadores pudieran sentir lo más cerca posible el apoyo de sus seres queridos.

Una de las cuestiones más destacadas de este impresionante crucero, y que no se encuentra en su interior, es la circunstancia de que esté en altamar. Al no ser tierra firme, las autoridades qataríes no tendrán potestad para restringir conductas como el consumo de alcohol, el cual se ha perseguido y se va a prohibir de cara a la celebración de la Copa del Mundo.

El barco de la selección inglesa será algo así como un pequeño reducto de libertad sin ley considerado como una gran ciudad flotante de carácter futurista. Cuenta con una llamativa silueta que atraviesa el agua con facilidad gracias a su forma de flecha, con su gran arco de plomada distintivo y colocado verticalmente en un ángulo de 90 grados. Su popa, en forma de Y abierta, da paso a un eterno pasillo de 90 metros de largo con increíbles vistas panorámicas al mar.

Además, será un lugar único y mágico para observar el cielo estrellado de Qatar al contar con una mitad abierta y con otra mitad cubierta por una imponente pantalla LED-sky. Por último, cuenta con un novedoso sistema de propulsión por Gas Natural Licuado, el cual está considerado como uno de los combustibles marinos más limpios. Una auténtica maravilla que intentará contribuir a hacer realidad el sueño inglés en el Mundial.

