Rodri: "Queremos que se respeten los derechos humanos y que todos sean aceptados en Qatar"

La Copa del Mundo de Fútbol de Qatar 2022 está a punto de empezar. Muchos equipos ya están disputando sus partidos amistosos de preparación y otros se preparan para hacerlo. Es el caso de España que este jueves se medirá a Jordania en la primera y única prueba preparatoria para la gran cita.

El combinado nacional ya está en Jordania para la disputa de ese partido y será su escala previa a desembarcar en Qatar. Rodrigo Hernández, futbolista del Manchester City, acompañó en rueda de prensa a Luis Enrique y analizó la situación del equipo antes de la que será la cita más importante de los últimos años.

Objetivo de la Selección

"Hemos venido a intentar ganar la Copa del Mundo y mañana es un buen test para ver cómo estamos y encarar el partido con Costa Rica de la mejor manera".

[Luis Enrique se pone serio en Jordania: del "objetivo de llegar a la final" a la gran defensa de Ansu Fati]

La situación de Qatar

"Venimos a un país que no conocemos mucho, desde la Federación queremos que se respeten los derechos humanos y que se genere un ambiente próspero para que todo el mundo sea aceptado".

Imagen exterior del Estadio de Lusail en Catar, escenario de la final de la Copa del Mundo de 2022 Qatar 2022

Rivalidad con Busquets

"Somos dos grandes jugadores que competimos por un puesto, hemos demostrado que podemos jugar juntos. Pep y Luis Enrique son dos de los mejores del mundo y he tenido la suerte de poder estar con ellos. Es una decisión del míster, si me preguntas mi opinión somos dos grandes jugadores y podemos jugar juntos y los jugadores inteligentes se entienden en el campo y podríamos ganar en muchos aspectos. Estoy convencido de que habrá fases del torneo que el míster lo usará, con Busi y Xabi Alonso ganamos un Mundial".

Cómo es un Mundial

"El Mundial es diferente porque competimos con gente con la que no estamos acostumbrados, va a haber choque de estilos y tenemos que centrarnos en desarrollar nuestro fútbol y todos los equipos con sus armas pueden ser peligrosos".

Críticas por las ausencias

"Siempre que se viene a una cita no hay que mirar a la gente que no viene. Tenemos un equipo estupendo de gente joven, pero madura. Estamos centrados en los que estamos aquí, los 26 que vamos a ir a muerte y somos como hermanos aquí dentro, llevamos tiempo conviviendo y sabemos lo que quiere el míster".

[Cuánto dinero ingresará el país campeón del Mundial de Qatar 2022]

Jugar de central

"Es una posición de las más parecidas a jugar de pivote, he jugado bastante en mi equipo y es una posición a la que me puedo adaptar. Por condiciones físicas estoy preparado. Es verdad que contra Portugal jugué de central y me sentí cómodo. Mi rol en el City es ser pivote, pero estoy abierto a cualquier opción".

Rodrigo Hernández durante un partido con el Manchester City Europa Press

Una Selección de contrastes

"Creo que la juventud no solo es un tema de edad. Cuando empecé era joven, pero era maduro, no importa la edad que tengas. Los jugadores que vienen aquí tienen experiencia. Hay aspectos de la competición en los que la experiencia es un grado, pero también la vitalidad te da un plus. Trataremos de no vivir malo momentos y que todos sean buenos".

Potencial del colectivo

"Está claro que si hablamos de individualidades hay selecciones muy potentes, pero en colectivo ninguna ah demostrado estar por encima del resto, creo que somos la selección europea que más está ahí, aunque nos falta ese pasito de ganar un torneo. No hay rival que se destaque, nosotros nos centramos en nosotros, preferimos no ir de favoritos porque no lo somos, no hemos conseguido ganar en los últimos años. Los equipos ganan campeonatos y este grupo ha demostrado que tiene valor para estar ahí".

Cambio desde Rusia 2018

"Diferencias las había, eran jugadores más contrastados con más experiencia, no se dieron las cosas como queríamos. Ese Mundial me permitió tener esa experiencia y nos va a servir a unos pocos para encarar este Mundial de la mejor manera".

