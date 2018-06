Sergio Ramos, un capitán de récord sólo con llegar a cuartos

Que Sergio Ramos es mucho más que el capitán de la selección española no lo duda nadie. El de Camas es el líder, el espítiru, la fuerza y la garra de un equipo que en este Mundial le necesita más que nunca. Y él no decepciona. No lo hizo contra Portugal en el debut en Rusia y, seguro, no lo hará en los próximos partidos. Porque su objetivo es jugar muchos partidos más en esta Copa del Mundo, pero lo cierto es que con llegar a cuartos de final le vale para hacer historia en el fútbol español.

Sergio Ramos disputará ante Irán su decimoquinto partido en Mundiales, asaltando el podio de jugadores con más encuentros en el torneo de mayor prestigio en la historia de la Roja, con el objetivo en Rusia de superar a Iker Casillas en el liderato.

Es el cuarto Mundial de Sergio Ramos que, si nada cambia en su firme caminar en el Real Madrid y la selección española, se sumará dentro de cuatro años a los nombres de los mexicanos Antonio Carbajal y Rafa Márquez, el alemán Lothar Matthäus y el italiano Gianliugi Buffon como los únicos futbolistas con cinco Mundiales a sus espaldas.

Siempre titular en un Mundial, desde que se estrenó en Alemania 2006, los dos primeros los disputó de lateral, proclamándose campeón del mundo en Sudáfrica 2010, y los dos últimos ya como el jefe de la defensa en el centro de la zaga, formando una pareja para la historia con Gerard Piqué

En el estreno de la selección española en el Mundial de Rusia, Ramos superó a Xabi Alonso e igualó los encuentros en Copas del Mundo de otro central de raza al que admiró sus virtudes sobre el campo como Carles Puyol y Fernando Torres.

El 'camero' podrá ir dando caza si juega ante Irán los 15 partidos en Mundiales de un referente del estilo de España como Xavi Hernández y si repite ante Marruecos, como todo hace indicar si no hay lesión por la necesidad de la Roja de vencer los dos partidos restantes del grupo para ser primero, que igualará los 16 de Andoni Zubizarreta.

Desde ahí, en función de los resultados de España, Ramos ya se puede despedir de Rusia como el futbolista español con más partidos en Mundiales a sus 32 años y con el deseo de seguir hasta que le aguante el cuerpo. En octavos de final alcanzaría los 17 partidos del último capitán, Iker Casillas, y superando esa ronda ya pasará a la historia.

De los jugadores presentes en el Mundial de Rusia, Andrés Iniesta que apura sus últimos días con la selección española ha disputado once partidos en cuatro ediciones de la Copa del Mundo y ante Irán entrará entre los diez primeros; mientras que también se acerca Sergio Busquets que alcanzó ante Portugal 10 encuentros en tres citas mundialísticas.

Internacionales con más partidos en Mundiales

.1. Iker Casillas 17 en 4 Mundiales

.2. Andoni Zubizarreta 16 en 4 Mundiales

.3. Xavi 15 en 4 Mundiales

.4. Sergio Ramos 14 en 4 Mundiales

.5. Carles Puyol 14 en 3 Mundiales

.6. Fernando Torres 14 en 3 Mundiales

.7. Xabi Alonso 13 en 3 Mundiales

.8. Fernando Hierro 12 en 4 Mundiales

.9. David Villa 12 en 3 Mundiales

10. Julio Salinas 12 en 3 Mundiales

11. Luis Enrique 12 en 3 Mundiales

12. Andrés Iniesta 11 en 4 Mundiales

13. Raúl González 11 en 3 Mundiales

14. José A. Camacho 10 en 2 Mundiales

15. Sergio Busquets 10 en 3 Mundiales