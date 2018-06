Harry Kane salva a Inglaterra del tropiezo: el '9' del Mundial ya está aquí

¿Y si Inglaterra es la gran tapada del Mundial 2018? Nadie contó con ella, todos los focos se fueron a por las clásicas de los últimos años, pero Inglaterra, que lleva años fracasando y decepcionando en los grandes torneos, este año tiene mejor equipo que otras veces y ya demostró en su primer día en Rusia que también tiene esa dosis de equipo grande. [Así te hemos contado el Túnez 1-1 Inglaterra]

Cristiano Ronaldo, Griezmann, Neymar, Messi, Isco, James Rodríguez, Salah... ¿y por qué no será Harry Kane la figura de Mundial? El delantero del Tottenham machacó a Túnez con dos goles y dio a su país una justa victoria que se cerró en el último minuto pero que fue tan clara como justa. Ganó Inglaterra a Túnez y aunque sufriera en el resultado, dejó buenas sensaciones.

Estas dos preguntas son el resultado del debut de Inglaterra en el Mundial. Los ingleses cumplieron con su papel de los últimos grandes torneos: tienen historia detrás, son un país tradicionalmente futbolístico, no tienen mal equipo... pero fallan a la hora de la verdad. Ante Túnez, este jueves en Volgogrado (antiguo Stalingrado), ganó en el último minuto y no por el acierto sino por sus numerosos fallos.

Harry Kane. Reuters

Primero, por el penalti tan claro como bobo que cometió Walker, defensa del Manchester City, que en un centro sin peligro sacó una mano para golpear a un rival sin sentido. Son de esos fallos que no se pueden perdonar. Túnez, que no hizo nada (ni antes ni después), marcó el penalti por medio de Ben Youssef. Y ahí se quedó, porque vivió de lo mal que lo hacía Inglaterra.

Tanto antes y después Inglaterra asedió la portería de Hassen y Mustapha, dos porque el primero se lesionó justo en su mejor momento, cuando había sacado buenas paradas, una de ella justo en la que precedió al primer gol de Kane, que cogió el rechace para ametrallar a Túnez como mejor sabe: marcar goles.

Es lo que hizo en el último minuto Kane, demostrando que es el mejor '9' del mundo. Cuando Inglaterra agonizaba, con un empate que sabía mal por todo lo que fallaba, Harry cogió un balón en el segundo palo y lo metió dentro. Era el 2-1, una victoria clave para arrancar bien y no tener sobresaltos en un grupo en el que no se sabe muy bien si es mejor ser segundo, ya que el camino a partir de octavos sería más 'fácil', aunque las sorpresas de la primera jornada no dejan lugar a pensar que todo pasará como estaba previsto.

Inglaterra atacó y se atascó, falló numerosas ocasiones muy claras y especialmente en la primera parte tuvo muchísimas opciones de acabar ganando por goleada, pero los fallos le fueron haciendo daño. Por eso tiene más valor los goles de Kane, porque sacó a su país de su propia agonía. Inglaterra comienza ganando. Habrá que ver si eso es bueno para el futuro.