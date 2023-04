¿Por qué el presidente del Al-Nassr ha comparado a Cristiano con un kebab?

Cristiano Ronaldo no atraviesa por su mejor momento profesional. El Al-Nassr, su nuevo equipo en Arabia Saudí, ha acumulado varios malos resultados en las últimas semanas que le han llevado a quedarse fuera de la lucha por varios títulos importantes. El conjunto del jugador portugués cedió contra el Al-Hilal, su máximo rival, hace unos días, lo que le llevó a quedarse descolgado de la lucha por el título de la liga.

Sin embargo, las malas noticias no cesan y es que recientemente ha vuelto a cosechar una dura derrota. Se trata de su último tropiezo en las semifinales de la King Cup en un apasionante duelo contra el Al-Wahda que quedó decidido gracias al tanto de Jean-David Beauguel.

Dos momentos importantes para dar un paso hacia delante y en los que Cristiano Ronaldo no ha conseguido ser trascendente y diferencial para su nuevo equipo. Esto ha provocado que el portugués coseche dolorosas críticas en las últimas fechas. Algunas de rivales, pero sin duda la más feroz ha llegado por parte de su propio presidente, Al-Muammar, quien ha comparado al cinco veces Balón de Oro con un kebab.

¿Por qué ha comparado el presidente del Al-Nassr a Ronaldo con un kebab?

Son las palabras que han incendiado Arabia Saudí. El presidente del Al-Nassr ha comparado a la mayor estrella de su equipo con un kebab, una tradicional comida de Oriente Medio. El sonoro ataque que ha dejado el máximo dirigente del club en Arabia News50 ha dado ya la vuelta la mundo y es que ha realizado una metáfora entre el fichaje de la gran estrella lusa con algo similar a una estafa.

"Sólo me han estafado dos veces en mi vida. La primera vez fue cuando pedí tres kebabs y solo me entregaron dos. La segunda ha sido por haber fichado a Cristiano Ronaldo". Un ataque brutal y que seguramente sea el más duro que haya recibido el cinco veces ganador de la Champions League a lo largo de su exitosa carrera. Ni en Arabia se libra ya 'CR7' de los palos de esta magnitud.

[Cristiano Ronaldo se harta en Arabia Saudí: cruce de cables y gesto obsceno ante gritos de "Messi"]

Estas palabras hacen referencia al costoso fichaje que ha supuesto Cristiano Ronaldo para uno de los clubes más ricos de Arabia Saudí y del mundo. A pesar de que la estrella del combinado luso había salido gratis del Manchester United, fichar por este equipo árabe le reportó una ganancia de alrededor de 200 millones de euros en concepto de su contrato.

Ahora, tras estos dos fracasos, Ronaldo se ha convertido en el centro de las críticas ya que no consiguió ver puerta ni contra el Al Hilal (2-0) ni contra el Al-Wahda (0-1). Dos derrotas que han dejado al equipo muy tocado, especialmente después de que la salida del entrenador Rudi García ya supusiera un auténtico terremoto interno.

¿Qué otras críticas ha recibido Cristiano Ronaldo?

Aunque el ataque de su presidente, Al Muammar, ha sido muy duro, no ha sido el único que ha golpeado con fuerza la moral de un Cristiano Ronaldo en horas bajas. Quien pensara que el luso había llegado a Arabia Saudí para tener un retiro tranquilo se equivocaba, ya que el líder de la selección portuguesa se ha implicado desde el primer día en intentar hacer grande al Al-Nassr. Una empresa en la que de momento está fracasando.

En la última derrota del cuadro de Riad, su verdugo fue Jean-David Beauguel, autor del tanto marcado por el Al-Wahda. El jugador francés nacido en Estrasburgo se declaró fan incondicional de Cristiano Ronaldo tras el choque. Sin embargo, tuvo un encuentro con su ídolo que no fue del todo satisfactorio y aprovechando la corriente de críticas que está rodeando a 'CR7' también buscó su momento de gloria.

Cristiano Ronaldo, durante un partido del Al-Nassr en 2023 Reuters

"Me decepcionó un poco. Al final del partido, le dije que era un gran fan y le pedí su camiseta. Me estrechó la mano sin mirarme a los ojos, con un aire muy despectivo". Así comenzaba relatando su anécdota el jugador del Al-Wahda en unas declaraciones recogidas por L'Équipe.

"Permanecí en silencio porque crecí con él. Todavía recuerdo los videos que veía de él cuando estaba en la universidad. Entiendo que se decepcionó después de la derrota, que es un gran competidor, pero me sorprendió su actitud. Incluso en la cancha, estaba molesto, le gritaba a sus compañeros".

[Rodrygo explica su celebración 'a lo Cristiano Ronaldo': "Me vino a la cabeza mi ídolo"]

A pesar su crítica, el goleador del encuentro de semifinales de la King Cup aseguró que el aterrizaje de una estrella mundial como Ronaldo es buena para el fútbol árabe: "Más allá del aspecto económico, que seguro que es positivo, me parece genial. Los saudíes son fanáticos del fútbol. Y su llegada quizás empuje a que jugadores de su calibre quieran jugar aquí. Esto permitirá el desarrollo del fútbol aquí, academias y centros de formación".

¿Cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí?

Cristiano Ronaldo tan solo lleva algo más de tres meses jugando en Arabia Saudí y en su nuevo club, el Al-Nassr. Sin embargo, ya ha tenido etapas para todos los gustos. Momentos en los que ha recibido loas y alabanzas, pero también épocas de crisis y críticas como está siendo ahora.

[El último sueño de Arabia Saudí ya tiene precio: Sergio Ramos y Cristiano, juntos en el Al-Nassr]

A pesar de que Ronaldo no está teniendo éxito a nivel colectivo, la verdad es que los números evidencian que el luso ha recuperado el ritmo goleador que perdió durante el inicio de la temporada en el Manchester United. Hasta ahora ha disputado 14 partidos en los que ha metido 11 goles. No ha conseguido ver puerta ni en la Copa de Campeones ni en la Supercopa Saudí.

Eso sí, todos han llegado en Liga, donde acumula una media de un tanto por encuentro. Y además acompaña con dos asistencias. Números que evidencian sus buenas actuaciones en el plano personal, pero que no han alcanzado para que el Al-Nassr dé un paso hacia delante. A los descalabros en Liga y en la Copa ya se unió el registrado en la Supercopa, cuando cayeron por 3-1 frente al Al Ittihad. Otro encuentro en el que Ronaldo no vio puerta y en el que no pudo ser decisivo.

[Cristiano Ronaldo hace Historia: doblete con Portugal el día de su nuevo récord inalcanzable]

Estos malos resultados han dejado una situación límite en el Al-Nassr. Sin títulos y con las críticas persiguiendo de manera agresiva a un jugador que costó 200 millones de euros por solo dos temporadas en el que se supone que es el mayor contrato en la historia de un futbolista.

Sigue los temas que te interesan