El 'palo' de Lionel Scaloni al 'Dibu' Martínez: "Hay actitudes con las que no debería estar contento"

Lionel Scaloni, poco a poco, se va adaptando a su nueva vida. El seleccionador de Argentina ha llevado a uno de los países más pasionales hasta el título en la Copa del Mundo y eso ha provocado que su popularidad alcance límites insospechados en cualquier parte del planeta.

De momento, el que fuera jugador de equipos como Deportivo de La Coruña, Mallorca o Racing de Santander sigue trabajando para creerse lo que ha conseguido con la 'Albiceleste' después de cuajar una participación casi perfecta en Qatar. Consiguieron emular la hazaña realizada por España en 2010 de levantar el título tras perder el primer partido.

Mientras los de Del Bosque cayeron contra Suiza en su debut en Sudáfrica, Argentina hizo lo propio contra Arabia Saudí. Un partido que generó muchas críticas contra Messi, contra el equipo y contra el propio Scaloni. Ahora, el técnico repasa su situación en una amplia entrevista con El Partidazo de COPE.

Messi o Maradona

"Si me tengo que quedar con uno me quedo con Leo, con el que tengo algo especial. Es el mejor de la historia aunque Maradona también fue genial. Entrenar a Messi no es difícil. A nivel técnico no se le puede corregir pero sí en algunos momentos hay una presión o una manera de atacar se le explica. Para presionar, robar balones y cuando hay sangre es número uno".

Cómo convencer a Leo

"Lo primero que hicimos Aimar y yo cuando nos nombraron para dirigir a la Selección fue hacer una videollamada con Messi. Nos dijo que le parecía bárbaro y lo primero que le dijimos es 'te esperamos, vuelve'. Y así fue, vino a los 7-8 meses y encontró un grupo increíble".

Messi y Scaloni, durante el Mundial de Qatar Reuters

La premonición de su padre

"Mi padre tuvo un ictus y sólo mueve una mano. Y con esa mano antes del Mundial hacía que subía la Copa, que la ganaba. Yo le decía 'papá, para, baja la mano, para'. Él siempre fue muy optimista y estaba convencido de que se iba a dar".

El éxito del Mundial

"El Mundial fue una película y un viaje increíble. La clave de todo el campeonato fue haberlo disfrutado sabiendo la dificultad que tenía y que lo podía ganar cualquiera".

Un partido al límite

"Hasta el minuto 80 sabía que era un partido espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Tengo las imágenes y el partido en mi cabeza. Fue una lástima no haberlo cerrado en 90 minutos porque hubiera sido injusto un gol de ellos al final de la prórroga".

El momento de la arenga

"La charla técnica de la final fue muy emotiva. Me emocioné y no pude seguir. Sentíamos que era un momento espectacular. Cuando una selección como Argentina logra esa comunión es jodido".

Lionel Scaloni, durante el descanso de la prórroga de la final del Mundial de Qatar Reuters

El nivel del equipo

"Como jugador no jugaría en esta selección. Yo como jugador era muchos huevos, corazón, garra... Yo no podría jugar en esta selección argentina. No tendría sitio en esta selección, ni siquiera para acompañar, como en el Mundial de 2006. El nivel ha subido mucho. Me parezco a De Paul, pero él es mucho mejor".

Opinión sobre el 'Dibu'

"Hay actitudes con las que el Dibu Martínez no debería estar contento, pero es chico espectacular. Es un nene. Es increíble lo buen chico que es, tendríais que conocerle. Fue uno de los descubrimientos que nos dio una alegría enorme. Tiene una personalidad que le ha dado un montón al grupo. Hay actitudes, pero es que es un 'nene".

La guerra contra Holanda

"Provocaron el partido antes de jugarlo y su entrenador dijo varias cosas que te encienden. El partido estuvo caliente pero no más de lo normal. Cuando te atacan tienes que responder. Atacar o agredir por agredir no".

La reacción con Mateu

"En un Málaga-Mallorca me pidió una camiseta. Era su primer o segundo partido. Es un gran árbitro, no tengo duda, pero el partido no fue fácil para él. Se calentó y no le ayudamos a que lo llevara tranquilamente".

Messi y Mateu Lahoz, durante el Argentina - Países Bajos del Mundial de Qatar Reuters

Una renovación en proceso

"Estoy estos días viajando para Buenos Aires, espero sentarme con el presidente y ver si llegamos al acuerdo que queremos. Tengo una buena relación, le agradezco la oportunidad y cuando vaya anunciaremos lo que tenga que ser".

Críticas tras su nombramiento

"Es normal que un periodista pueda decir '¿Scaloni dónde dirigió para estar sentado en el banco de la Selección?'. No apunto ni soy rencoroso. En ese momento era lo que había, yo arrancaba y arranqué con la selección argentina".

Entrenar a la selección española

"¿Por qué no?, España me dio un montón y es mi segunda casa. Me tratan increíblemente bien y me siento parte de este país. Aunque creo que España hace bien en tener un seleccionador español... De la Fuente me dio clase en el curso de entrenadores y es un gran tipo. En cuanto pueda le iré a ver a Las Rozas".

Un español para fichar

"Yo si pudiera tener un pase de un jugador español para mi selección sería Pedri. No sé si jugaría de titular, pero sí me lo llevo".

Un cambio de vida

"Salir y andar tranquilo por la calle ya no es tan fácil, incluso en Mallorca. Ha cambiado mucho mi vida. Te para un español, un italiano, el argentino ni hablar... Eso es lo que más te llena de orgullo. Después del Mundial la gente pasaba por mi pueblo, Pujato, y decía 'Vamos a ver si está Scaloni'. Venían de la discoteca y paraban a cantar una canción en la casa de mis padres. Alguno se quedaba a dormir hasta que yo salía al día siguiente...".

