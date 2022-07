El futuro de Cristiano se calienta: anuncia su vuelta al United entre rumores de un regreso a Portugal

El futuro de Cristiano Ronaldo sigue dando vueltas por toda Europa. Mientras el Atlético de Madrid también ha descartado su fichaje, el jugador portugués sigue meditando cuál puede ser su siguiente paso. De momento, lo que ya ha decidido es cuándo va a volver a ponerse la camiseta del que todavía es su equipo.

El Manchester United cuenta con él y su nuevo entrenador, Ten Hag, también. El neerlandés quiere volver a hacerle grande en Europa y confía en estar montando un equipo que le permita luchar por la Premier League y volver a clasificarse para la Champions. La gran obsesión del luso es poder disputar la máxima competición continental este año, algo que parece ahora mismo muy complicado.

Los red devils cayeron a Europa League la pasada temporada y ese es el principal motivo por el cual Ronaldo quiere abandonar Old Trafford. Sin embargo, en las últimas horas se han producido movimientos importantes en el caso del jugador portugués y es que Cristiano ya ha hecho un anuncio bastante importante: el momento de su regreso.

Ronaldo ha dejado claro a los aficionados del Manchester United que el próximo domingo, en el amistoso contra el Rayo Vallecano, será cuando vuelva a vestirse de corto con los colores de su equipo. De esta manera, ha quedado descartado el partido del morbo ya que el United, antes de jugar contra el equipo de Andoni Iraola, lo hará contra el Atlético de Madrid. No obstante, ver a Ronaldo en ese encuentro hubiera sido contraproducente para todas las parte, pero en especial para el equipo de Ten Hag.

Cristiano Ronaldo durante un viaje con el Manchester United Europa Press

'CR7' ha hecho este anuncio a través de sus redes sociales respondiendo al comentario de un aficionado sobre cuándo volvería. Y Ronaldo ha afirmado que "el domingo vuelve el rey". Demostrando su modestia habitual, el luso dejaba un anuncio muy importante respecto a su situación. Ya se perdió la primera parte de la gira de pretemporada de sus compañeros y aunque ya ha entrenado con normalidad junto a ellos, lo cierto es que todavía está algo falto de ritmo para debutar este curso.

Sin embargo, el hecho de que vaya a jugar con el Manchester United no evita que su situación siga siendo la de salir. Ya se pudo ver el verano pasado, cuando decidió que era el momento de abandonar la Juventus. Llegó a debutar en la Serie A, pero eso no impidió que terminara llegando a Old Trafford. Y antes estuvo a punto de hacerlo también al Etihad Stadium, casa del City, lo que hubiera sido un auténtico bombazo.

Un regreso a Portugal

En esas apareció 'Sir' Alex Ferguson y le convenció de que debía elegir con el corazón y no con la cabeza. Ahora, 12 meses después, la figura del mítico entrenador no ha sido suficiente y sigue convencido de que lo mejor para su carrera es abandonar la entidad británica. Aunque lo más sorprendente es el nuevo destino que se le ha atribuido.

Cristiano Ronaldo en el banquillo durante un partido de Portugal Europa Press

El portal The Athletic, medio inglés que suele aportar muy buena información en estos temas, asegura que los agentes de Cristiano Ronaldo habrían abierto conversaciones para un posible regreso a casa del luso. Esta no sería Manchester, ni Madrid ni tampoco Turín. Sería Lisboa y es que el club citado es el Sporting de Portugal.

De esta forma, Ronaldo podría abrir la que sería la última etapa de su carrera, dejando sus últimos años de fútbol a sus aficionados locales y abandonando el primer nivel europeo. Eso sí, se aseguraría jugar la Champions, ya que el Sporting terminó segundo de la liga portuguesa la pasada temporada. Así que, aunque sería un bajonazo para todos los aficionados al jugador portugués, no sería descabellado. El futuro de Ronaldo sigue más vivo que nunca.

