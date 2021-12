El Manchester United es un polvorín: Gary Neville acusa a Cristiano Ronaldo de "huir" de la afición

Cristiano Ronaldo y el Manchester United siguen sin levantar cabeza. Ante el Newcastle, el equipo de Old Trafford registró otro mal resultado en un partido para olvidar que terminó con empate a uno gracias a la actuación de David de Gea. El portero español hizo un partido colosal con intervenciones de mucho mérito que al menos conservaron un punto para los de Ralf Rangnick.

El técnico alemán llegó hace unas semanas al equipo tras la salida de Ole Gunnar-Solskjaer, pero la situación no ha mejorado mucho, ya que el equipo, aunque todavía no conoce la derrota, no suma victorias con facilidad. Ya son séptimos en la tabla, fuera de las competiciones europeas de prestigio, a siete puntos de la Champions y casi 20 de la pelea por el título que encabeza el Manchester City. 47 es el número que figura en el casillero de los de Guardiola por los 28 de sus vecinos de la ciudad.

Tras el partido que contó con una actuación portentosa de De Gea, una leyenda del club como Gary Neville atizó a los jugadores del Manchester United tras otro desastroso partido en el que se salvaron por las paradas del meta español. Quien recibió la mayoría de los palos fue Cristiano Ronaldo, estrella y estandarte del equipo.

¡LO HA VUELTO A HACER! De Gea volvió a aparecer en una noche en la que parecía imposible hacerle gol y salvar a su equipo.



Neville se ensañó con un Ronaldo al que acusó de huir de su propia afición en el programa Monday Night Football: "Tienes que estar ahí cuando tus compañeros de equipo te necesiten en esos momentos. Al fin y al cabo, me encanta ese chico, es el mejor que he visto en mi vida, pero no huyas así. No lo voy a tolerar".

El luso, muchas veces aislado en su propia burbuja de competitividad extrema, abandona el campo sin tener en cuenta a la afición molesto por su mal partido o por el resultado: "No me importa cómo hayas jugado, tienes que acercarte y aplaudir a los aficionados al final del partido. Acércate a ellos, especialmente cuando eres el mejor jugador del mundo, y uno de los más grandes de todos los tiempos". Esto ya le sucedió esta temporada ante el Everton o ante el Watford.

Gary Neville, desatado

Sin embargo, Ronaldo no fue el único en recibir los palos de Neville ya que Bruno Fernandes también pagó su peaje: "También están las quejas de Bruno Fernandes. Son los dos jugadores más veteranos. Es devastador para los jugadores más jóvenes cuando los dos mejores jugadores miran a los demás como si no fueran lo suficientemente buenos".

Bruno Fernandes se lamenta de una acción junto a Cristiano Ronaldo Europa Press

Neville se mostró especialmente molesto en Sky Sports con todas estas conductas: "Son una panda de quejicas. Estuvieron todo el rato con los brazos arriba, su primera mitad fue sorprendentemente mala. Hicieron que echaran al último entrenador, y si siguen jugando así harán que despidan a muchos más".

"En la segunda parte, el Manchester United no tuvo ninguna estructura defensiva. Ralf Rangnick no vino al Manchester United para jugar así. En cuanto a formación y estilo fue un desastre. Fue desesperante, realmente preocupante. Creo que en este partido pudo ver muchas de las cosas que odia, seguro que la actuación le ha disgustado mucho".

