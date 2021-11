Sergio Ramos y un nuevo lío: así es su polémico contrato con el PSG

Sergio Ramos todavía no ha debutado con el PSG a pesar de que llegó a París el pasado mes de julio. El defensa español no ha superado sus problemas musculares hasta ahora y por eso todavía no se le ha podido ver con su nueva camiseta y con el '4' a la espalda. Sin embargo, ahora que ya ha completado dos entrenamientos a pleno rendimiento con el resto de sus compañeros, esa meta está más cerca.

Se espera con especial entusiasmo que su debut llegue tras el parón internacional. Será ahí la primera oportunidad para ver a Ramos con la camiseta del conjunto parisino que le encandiló tras concretar su salida del Real Madrid. En el club le ofrecían renovar por solo un año y Sergio rechazó dicha oferta ya que quería dos temporadas.

Cuando intentó dar marcha atrás ya fue tarde y su salida estaba más que consumada. En ese momento tuvo que mirar al mercado y la propuesta que más le convenció fue la del PSG. Desde un primer momento se habló de un salario muy alto con el que hacer sombra a lo que percibía en el club blanco. Su intención no era otra que mejorar su ficha y cerrar esos dos años.

Sergio Ramos en su presentación con el PSG en el Parque de Los Príncipes PSG

En París le dieron las dos temporadas, sin embargo, tal y como desvela ahora el diario L'Équipe, lo del dinero parece haber escrito un capítulo más complicado para él. Según apunta el diario francés, Ramos estaría percibiendo un total de 6 millones de euros netos por temporada. Un sueldo alto dentro de la plantilla, pero por debajo de jugadores como Donnarumma y seguro que también de otros fichajes como Wijnaldum o Achraf. Además, a años luz de nombres como Messi, Neymar o Mbappé.

Lo más sorprendente de todo es su sueldo fijo en el Real Madrid estaba por encima de los 12 millones de euros y que la famosa rebaja del 10% por culpa de la pandemia no hubiera caído de los 10 'kilos'. Además, con variables, sus emolumentos crece considerablemente temporada tras temporada.

Las dudas del acuerdo

Por ello, estas informaciones han generado muchas dudas y muchas sospechas. Es extraño que Sergio haya terminado firmando un contrato por la mitad de lo que cobraba en Madrid. Por ello, hay muchos que afirman que el nuevo acuerdo del camero esconde rincones ocultos que harían crecer su salario de manera considerable, aunque un tanto oscura.

Sergio Ramos, en un entrenamiento con el PSG PSG

Estas prácticas, habituales hace unos años, están muy perseguidas por la UEFA, pero sería una buena manera de justificar un salario más reducido que ayude a cerrar un mejor Fair Play Financiero para el jugador. Además, también se afirma que Sergio no cobró ninguna prima por su fichaje, otro aspecto que también sorprende. No hay que olvidar la buena relación que existe ahora entre el club parisino y la institución de Aleksander Ceferin.

Será difícil de conocer, pero lo cierto es que tras lo revelado, se presupone que hay muchos apartados de este nuevo contrato que, o no se conocen, o forman parte un acuerdo paralelo por el cual el PSG pone a Ramos a la altura de las expectativas que este tenía cuando le exigió al Real Madrid una subida hace varios meses.

[Más información: Escándalo en el PSG Femenino: Diallo, detenida por la agresión que sufrió su compañera Hamraoui]

Sigue los temas que te interesan