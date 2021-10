Danilo: "Es cierto que no es fácil tener una buena relación con Guardiola, nunca está relajado"

Pep Guardiola es uno de los grandes personajes que hay en el fútbol mundial. El técnico del Manchester City siempre es generador de noticias y aquellos que hablan de él lo saben. Por ello, casi nadie evita hablar de un técnico que lo ha ganado todo, pero que guarda episodios complicados con algunos de sus futbolistas.

Uno de ellos es el caso de Danilo, lateral brasileño que pasó por las filas del Real Madrid y que ahora milita en la Juventus de Massimiliano Allegri. El carrilero ha tenido a grandísimos entrenadores en su carrera deportiva. Además del técnico del City y del italiano, en el club blanco estuvo a las órdenes de Rafa Benítez y de Zinedine Zidane.

Sin embargo, con quien no ha tenido nunca un feeling especialmente bueno es con Guardiola. Danilo considera que vive demasiado pendiente del fútbol y que por ello nunca está relajado. Además, alega a su falta de entendiendo con Pep que estuvo mucho tiempo lesionado y que por eso su trato no fue tan estrecho como podría haber sido en otras circunstancias.

Pep Guardiola, dirigiendo al Manchester City Reuters

"Es cierto que no es fácil tener una buena relación con él, nunca está relajado, piensa todo el tiempo en el fútbol". Así lo cuenta el lateral en una entrevista concedida al medio italiano La Repubblica, donde explica por qué su relación con el extécnico de FC Barcelona y Bayern de Múnich no fue del todo fluida.

"Creo que en casa, por la noche, pone a su mujer en el sofá como si fuera una jugadora en el campo". Con este simpático comentario Danilo pretende explicar que Guardiola vive y respira fútbol durante todo el día y que por ello a él también se le hizo más complicado poder construir una relación más allá de la propia profesión y del vestuario.

En la élite europea

A pesar de eso, el brasileño reconoce que pasar tiempo con Guardiola y en el Manchester City le hizo cambiar su manera de ver las cosas y que poco a poco se va quedando con lo mejor de todos sus técnicos: "He tenido suerte, son diferentes, pero todos son ganadores. He tratado de aprender de todos. Fue con Guardiola con el que cambié mi forma de ver las cosas, no jugué mucho también por una lesión".

Danilo y Junior Firpo luchan por el balón Reuters

Danilo, que salió del Oporto como uno de los jugadores relevación del fútbol europeo llegó a la élite y al Real Madrid en un momento de su carrera que le pilló con cierta inmadurez. Por ello, nunca fue capaz de superar a sus rivales de posición, especialmente a Álvaro Arbeloa o Dani Carvajal. Poco tiempo después tuvo que salir para continuar una carrera en la que ha vestido algunas de las camisetas más importante del Viejo Continente.

Ahora se encuentra en una Juventus en transición en la que espera poder aprovechar cada minuto para seguir aprendiendo de Massimiliano Allegri: "De Allegri, trato de aprender algo que aún no me habían enseñado, él quiere algo totalmente diferente y estoy seguro de que me volveré más fuerte".

[Más información: La Premier, en riesgo por la Covid: los negacionistas crecen y solo un tercio de jugadores están vacunados]

Sigue los temas que te interesan