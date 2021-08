Messi levanta pasiones en Francia: "Me la pone dura que venga a la Ligue-1"

Todavía no ha llegado a la Ligue-1 y Messi ya está provocando la locura en Francia. Los aficionados le esperan porque es la llegada de un astro futbolístico a su competición como no se ha producido otro en muchísimos años. Seguramente, nunca se ha vivido tanta expectación por la llegada de un jugador. Ni siquiera los fichajes de Ibrahimovic o Neymar por el mastodóntico proyecto del PSG.

Por ello, todos están expectantes ante lo que pueda pasar con el futuro del argentino con la esperanza de que se pueda concretar cuanto antes su aterrizaje al campeonato galo, acostumbrado a estar por debajo de La Liga, la Premier League o la Serie A y que con este tipo de contrataciones gana enteros para subir su nivel en escalafón.

Además, supondrá otro salto de calidad para un equipo galáctico que busca reinar en Europa después de cientos de millones de inversión en estrellas y grandes fichajes para haberse quedado a las puertas de su primera Champions con una final y una semifinales en los últimos dos años.

Messi y Mbappé Reuters

Porque a pesar de que el PSG fracasara el pasado curso en el campeonato doméstico, donde ha arrasado en la última década, el objetivo real sigue siendo ganar de una vez por todas la Champions y llevársela al pueblo francés para que intente sentirla como suya, a pesar de que el PSG no es un club que goce de mucha simpatia fuera de la capital.

Mientras intentan ganarse el corazón de esos franceses que todavía les odian con fichajes como el de Messi, el argentino no ha confirmado aún su nuevo destino. Quizás lo haga este domingo en la rueda de prensa que dará para comunicar cómo ha llevado todo el proceso de su renovación fallida y para decirle con sus propias palabras al barcelonismo que se marcha al país vecino para seguir jugando.

Una declaración sorpredente

Donde ya la esperan y no conciben otra cosa que no sea su llegada es en Francia tal y como ha podido demostrar este fin de semana Michel Der Zakarian, entrenador del modesto Brest que ha dejado unas declaraciones muy particulares cuando ha sido preguntado por la posibilidad de un jugador de la dimensión de Messi a su liga.

El técnico de este club francés que debutó en la primera jornada de la Ligue 1 con un buen resultado tras empatar a uno en casa del Olympique de Lyon ha dejado un confesión que se ha hecho viral y que ha dado la vuelta al mundo por completo. Y no es para menos, por la demostración de afecto y sentimiento es de las que hacen época.

"Extraordinario, sería extraordinario. No voy a ser muy educado, pero me la pone dura. Es un súper jugador. Decimos que tenemos un campeonato de mierda, que tenemos muchas cosas malas, pero si viene a jugar con nosotros sería extraordinario. Lo vamos a celebrar". Se puede decir más alto, pero no más claro. Así han sido las palabras más virales de las últimas horas sobre la llegada de un Messi que ya levanta pasiones en Francia.

