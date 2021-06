La Superliga se vuelve a topar con Al-Khelaifi: "Mata el sueño del fútbol y de los aficionados"

Nasser Al-Khelaifi ha hecho una de esas intervenciones que le gustan a él, mostrándose magnánimo, por encima del bien y del mal. El presidente del PSG, que gestiona con el beneplácito de Catar uno de los equipos más poderosos del mundo, se siente poderoso desde su poltrona dorada. Por ello, cada vez que puede, se arranca a dar lecciones a todo el que se le pone por delante.

En su reciente comparecencia en Francia donde ha hablado de forma tajante del futuro de Mbappé, también lo ha hecho de otros asuntos sobre los cuales se ha mostrado también inflexible y con una intransigencia propia de aquellos que tienen el poder por imperativo máximo.

Sus ataques no solo han ido contra el Real Madrid, o contra el club que tenga en mente intentar el fichaje de Kylian Mbappé, sino que han ido para un grupo de equipos muy selecto y que se atrevió hace ya unas semanas a crear un proyecto totalmente novedoso y rompedor en el mundo del fútbol en el que no estaba el PSG.

Logo de la Superliga Europea con los escudos de los doce clubes que firmaron el acuerdo inicialmente

Se trata, como no, de la Superliga Europea, una nueva competición que pretendía volver a llevar al fútbol a lo más alto para intentar hacer frente a la dura crisis que ha provocado la aparición de la pandemia y que el deporte ha sufrido en gran medida. Para Nasser, este proyecto no era digno de los mejores clubes del mundo.

Por ello, en su entrevista con el diario L'Equipe, ha vuelto a aprovehcar para sacar la mano y atizar a equipos como Real Madrid, FC Barcelona o Juventus, los impulsores de este proyecto y los clubes que todavía se identifican con ello a pesar de que son los doce firmantes y fundadores quienes siguen formando parte de esta Superliga Europea.

Además, Al-Khelaifi relaciona a los equipos que quiere crear esta nueva competición a toda costa con aquellos que atacaban las normas del fair play financiero que tantas alegrías le ha dado a equipos como PSG, Manchester City o Chelsea, tres de los protegidos de UEFA y FIFA: "Estos grandes clubes habían intentado ya meter presión sobre el fair play financiero. Venían a quejarse y a impedir a otros clubes desarrollarse con sus nuevos inversores".

Ceferin, con Al-Khelaifi en la previa de un partido de la Champions League UEFA

Con gran cinismo y creyéndose al milímetro su papel y su personaje, Nasser seguía con su argumentación y haciendo la relación definitiva: "Es la misma doctrina que inspira la Superliga. Quieren bloquear toda competencia y quedarse entre ellos en una Liga cerrada. El sueño debe ser posible para todo el mundo, no es justo que quede sólo en los grandes. Matamos el sueño del fútbol y de los aficionados, la esperanza de clubes y aficionados".

Recado al Barça

Dentro de la Superliga Europea sigue el Barça de Joan Laporta, club para el que ha tenido un recado todavía más especial centrado en la figura de Neymar: "Francamente, no fue complicado llegar a un acuerdo con Neymar. Si ha llevado más tiempo ha sido por la crisis sanitaria, que ha dificultado las negociaciones".

"Nunca tuve duda de que renovaría. Incluso, cuando el club que usted cita ha intentado fichar a Neymar hasta el final. Evidentemente, lo hemos rechazado. Creo que ese club tiene algunos problemas económicos, pero no es nuestro asunto. El Barça siempre ha querido a Neymar, eso no es un secreto. Pero Neymar no quería ir, aunque su adaptación no era completa todavía al club y a París. Llámele y le dirá lo feliz que está hoy en el PSG".

