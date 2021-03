Argentina ya espera al 'Mono' Burgos: "Él quería trabajar en España, ahora nos va a conocer"

Germán el 'Mono' Burgos ha comenzado una nueva aventura en su carrera profesional. Hace tiempo que dejó de formar parte del cuerpo técnico del 'Cholo' Simeone con quien se inició en los primeros años de su carrera profesional en los banquillos. El exportero y el exjugador formaron un tándem casi inseparable que dio la vuelta por completo al Atlético de Madrid, un club que no era habitual de la lucha por grandes títulos.

Sin embargo, ese carácter agresivo de los dos personajes supuso una inyección de moral muy potente para un equipo que estaba completamente hundido. Aún así, esa intensidad y ese vigor que ambos introdujeron al Atleti también terminaron siendo motivo de algunas fricciones insalvables.

Algunos de esos roces se producían con jugadores o con otros miembros del staff, pero también entre ellos, lo que provocó que la relación se fuera distanciando poco a poco hasta que el 'Mono' decidió abandonar el barco del técnico y emprender su carrera en los banquillos en solitario. En su lugar llegó Nelson Vivas, otro volcán en erupción constante.

Por su parte, Burgos ha decidido comenzar ahora una nueva etapa en su carrera profesional, su debut como primer técnico, y ya ha conseguido su primer contrato. Será en Argentina, en Newell's, el equipo que vio crecer y que vio los primeros pasos de Leo Messi. La llegada de Burgos a Rosario no ha sido del todo fácil.

Y es que Burgos se ha caracterizado siempre por ser un personaje muy polémico y la sensación que da este nuevo panorama es que le están esperando. La prensa argentina, o parte de ella, tiene muchas ganas a Germán y por ello están deseando que su andadura en Newell's comience cuanto antes, aunque algunos han querido adelantarse a ello.

Es el caso del periodista argentino Gustavo López que ha querido aprovechar sus primeros minutos en su nuevo puesto para atizar al 'Mono' y recordarle viejas rencillas del pasado. Mucha ironía y mucho sarcasmo para dedicarle el primer ataque de su nueva carrera en el fútbol.

"Llegó Germán Adrián Ramón Burgos. Llega de España. Llegó y lo estaba esperando una camioneta como si fuese algo. Andá a laburar que por suerte conseguiste laburo. Y ahora nos vas a conocer a nosotros, Burgos". Así se presentaba este periodista que comenzaba criticando hasta su recibimiento, dejando caer por su tono que había sido exagerado teniendo en cuenta la figura que es el 'Mono', un técnico que debuta en los banquillos.

"Ahora nos va a conocer a nosotros que trabajamos en radio, en televisión, y nos vas a tener que aguantar porque ahora en Argentina no te va a quedar otra que mirarlo y nos vas a escuchar ahí. Te vas a subir a la camioneta y si te interesa el fútbol nos vas a escuchar, salvo que pongas música clásica".

Gustavo López se iba encendiendo cada vez más según iba hablando y dirigiéndose al nuevo técnico de Newell's: "Nos vas a escuchar a nosotros hablando de tu equipo. Ojalá que hablemos bien y jueguen de maravilla. Y después te vas a ir a tu casita y antes de dormir la siestas vas a poner la televisión y ahí nos vas a ver también y nos vas a tener comentando los partidos y en el postpartido. Ahora sí nos vas a conocer".

Sin embargo, el ataque final fue el más duro: "Cuando estaba en España decía yo no, yo soy de España. Nosotros lo llamamos para hablar y dijo 'la verdad yo no os conozco'. Él quería trabajar en España, no quería venir a Argentina y tuviste que venir con nosotros acá. Vas a tener que ir a vivir a Rosario, una ciudad maravillosa, vas a tener que dirigir a Newell's, vas a tener que ir a Patronato de Paraná... Vos querías jugar en Madrid, ahora viniste acá a Argentina y buenísimo. Ojalá que te vaya bien porque para mí es un crack de persona".

En ese momento, un compañero le cortaba para indicarle que Germán el 'Mono' Burgos había aprendido mucho con el 'Cholo' Simeone, sin embargo, Gustavo López lo ponía en duda con un hiriente "no sé, no sé, desde que se fue Burgos es puntero el Atlético de Madrid, antes era tercero y desde que se fue Burgos va primero". Sin duda, un recibimiento de lo más hostil en su tierra.

