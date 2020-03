La UEFA no llegará a ningún acuerdo con el City y cumplirá, al menos, un año de sanción

Aleksander Ceferin ha concedido su primera entrevista en Inglaterra después de que se conociera la sanción al Manchester City por dos temporadas sin presencia en competiciones europeas. El presidente de la UEFA siempre se ha mostrado contundente con el Fair Play Financiero, pero, en declaraciones a Sky Sports, ha querido dejar claro que esto no es una guerra contra el club inglés.

"No estamos luchando contra nadie. Defendemos profesionalmente nuestra posición. No me gusta que hablemos solo del Manchester City. Castigamos a cinco o 10 clubes", explicó el máximo mandatario del organismo del fútbol europeo que no quiso opinar sobre esta sanción. Eso sí, no cree que pueda llegar el equipo inglés a ningún acuerdo con UEFA para disminuir la sanción.

Lo que sí aclaró es que será muy difícil que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tome una decisión antes de que comience la próxima temporada, por lo que ha asegurado prácticamente que el City no podrá participar en la Champions del próximo año.

Pep Guardiola ante el West Ham EFE

"Por lo que escuché, es un archivo grande y tendría que preguntar a nuestros abogados sobre el momento habitual de la decisión. Es realmente imposible decir cuándo se tomará una decisión", sentenció Ceferin en los micrófonos de Sky Sports.

La crisis del coronavirus

El presidente de UEFA también habló sobre los problemas que está causando la alarma sanitaria del Covid19. Explicó que el organismo se está tomando esta propagación "en serio", pero también quiso frenar el alarmismo y dijo que no existe una amenaza para la Eurocopa de 2020 que se organizará en 12 países.

"Es algo que tendremos que enfrentar como con el resto de eventos que organizamos. Pero soy optimista. Confío en que las cosas estarán bajo control antes de que comience la Eurocopa", comentó Ceferin. "Por ahora, todo está bajo control", reiteró el máximo responsable del fútbol europeo.

