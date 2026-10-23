Fernando Torres (42), sobre las viviendas: "He vivido en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida diferente"

En un contexto en el que el acceso a la vivienda se ha situado entre las principales preocupaciones de la sociedad, conocer las historias de quienes han experimentado un cambio radical en sus condiciones de vida resulta especialmente relevante.

Es el caso de Fernando Torres, que pasó de jugar al fútbol en las calles de Fuenlabrada a convertirse en una estrella internacional sin perder de vista sus orígenes ni el barrio en el que creció.

En una entrevista, el exdelantero ha echado la vista atrás para recordar cómo era su vida antes de alcanzar el éxito y ha subrayado que, pese a las diferencias entre su situación actual y la de entonces, sus prioridades siguen siendo las mismas.

"Yo he vivido toda mi vida en un piso de Fuenlabrada de 80 metros y ahora tengo una vida completamente diferente. Pero la esencia es la misma. Tengo muy claro lo que es importante. Sé de dónde vengo. Yo soy de un barrio del sur, obrero", explica Torres.

El testimonio del exfutbolista pone de manifiesto el fuerte vínculo que conserva con sus raíces, a pesar de la transformación que ha vivido gracias a su carrera deportiva.

Fernando Torres Víctor Blanco / GTRES

A lo largo de su trayectoria, Torres ha militado en algunos de los equipos más destacados del fútbol europeo, entre ellos el Liverpool, y se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la historia reciente del Atlético de Madrid.

No obstante, al rememorar sus primeros años, sus recuerdos van más allá de los logros conseguidos sobre el terreno de juego. Torres también guarda un especial cariño a las tardes que pasaba jugando con sus amigos en los espacios públicos de su barrio.

"Yo recuerdo mucho mi infancia. En el parque. Jugando. Cómo nos quitaba el balón el jardinero, porque estaba prohibido", relata al recordar aquellas jornadas de juegos que todavía conserva en la memoria.

El exdelantero también ha compartido su particular visión sobre el sentimiento de pertenencia y el papel que desempeñan los vínculos personales en la identidad de cada uno. "La patria es el lugar donde tienes el corazón, a tu gente, a tus amigos", afirma.

En una entrevista con el medio local Soy de Fuenla, Torres volvió a hablar de aquella etapa de su vida y de la huella que dejó en él. Tercer hijo de José Torres y Flori Sanz, creció junto a sus hermanos mayores, Israel y Mari Paz, en el seno de una familia trabajadora.

La humildad y el esfuerzo que caracterizaron su entorno familiar y social fueron determinantes en la formación de su carácter. El propio exfutbolista ha reconocido en diferentes ocasiones la influencia que tuvo Fuenlabrada en su educación y en los valores que hoy desea inculcar a sus hijos.

"Me gustaba todo. Vivir en una ciudad humilde y obrera me ha inculcado unos valores que me han hecho crecer de la forma en que me gustaría enseñarle a mis hijos: esfuerzo, trabajo, sacrificio, respeto…", explicaba.

Un vínculo que sigue intacto

Aunque su carrera profesional le permitió competir al más alto nivel y vivir en diferentes lugares lejos de su ciudad natal, Fernando Torres continúa sintiendo un profundo orgullo por sus orígenes.

Fuenlabrada representa para él mucho más que el lugar donde pasó su infancia: es una parte fundamental de quién es y de la manera en que entiende la vida.

Así lo expresó al recordar los años que pasó en la localidad madrileña y la influencia que tuvo en su formación personal: "Fuenlabrada me ha educado de una manera que, si volviera a nacer, no cambiaría ni un solo día de los que pasé allí", aseguraba.