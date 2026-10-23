La policía francesa custodia las inmediaciones del Parque de los Príncipes antes del partido ante el Barça. Reuters

El Balón de Oro pierde a varios jugadores del PSG: la gala coincide con el partido ante el Lyon, aplazado por las protestas

Las protestas convocadas el sábado por los sindicatos además de las movilizaciones previstas a lo largo del domingo han obligado a la Liga de Fútbol Profesional (Ligue de Football Professionnel en francés) a cambiar la fecha del partido que enfrenta al PSG ante el Olympique de Lyon.

El encuentro ha sido aplazado al lunes como consecuencia de las reivindicaciones convocadas el fin de semana contra el aumento del coste de vida y la pérdida de poder adquisitivo. A las 20:30 horas comenzará a rodar el balón en el Parque de los Príncipes, mientras que media hora después será cuando dé comienzo la gala del Balón de Oro.

Por segundo año consecutivo, el PSG verá cómo uno de sus partidos coincide con la celebración de la gala del Balón de Oro. La pasada temporada, el encuentro frente al Olympique de Marsella tuvo que aplazarse por las fuertes inundaciones y acabó disputándose el mismo día en que Dembélé se llevó el galardón.

El conjunto parisino, vigente campeón de Europa, cuenta con diez representantes entre los 30 finalistas de esta edición, una circunstancia que impedirá a algunos de sus futbolistas viajar a Londres junto al resto de la expedición.

La directiva del PSG defendía que el encuentro se celebrase según lo previsto, el domingo a las 20:45 horas. Sin embargo, la prefectura de París, en coordinación con las autoridades competentes, consideró más conveniente trasladarlo al día siguiente.

La ciudad, en vilo

De este modo, el duelo correspondiente a la octava jornada de la Ligue 1 se disputará el próximo lunes en el Parque de los Príncipes. El choque ante el Olympique de Lyon tendrá, además, un aliciente añadido: ambos equipos llegan igualados a puntos en lo más alto de la clasificación y se jugarán el liderato.

La petición de aplazamiento llegó el pasado miércoles a la Liga de Fútbol Profesional (LFP), después de que la prefectura advirtiera de que no podía garantizar el dispositivo de seguridad necesario para el domingo.

Los jugadores del PSG celebran la victoria ante el Barça. Reuters

Ese día, además de las manifestaciones previstas, el Stade de France acogerá un partido de la NFL entre los Pittsburgh Steelers y los New Orleans Saints, lo que obligará a concentrar buena parte de los efectivos policiales en Saint-Denis.

Aunque la LFP rechazó inicialmente la solicitud de las autoridades parisinas, terminó aceptando el cambio de fecha.