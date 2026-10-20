Ultimátum de UEFA a FIFA: da 2 semanas para responder a 42 preguntas sobre Infantino antes del cierre del plazo electoral

La UEFA ha dado a la FIFA hasta el 2 de noviembre para responder a 42 preguntas sobre la gestión de Gianni Infantino y facilitar los documentos que sustentaron varias decisiones controvertidas.

La exigencia llega en un momento políticamente decisivo: el 18 de noviembre termina el plazo para presentar candidaturas a la presidencia del organismo mundial. Los representantes europeos quieren disponer de las explicaciones antes de esa fecha.

La reclamación, sobre la que informaron este lunes medios británicos, se articula mediante una carta del secretario general de la UEFA, Theodore Theodoridis, a su homólogo en la FIFA, Mattias Grafström. El documento recoge las peticiones de los miembros europeos del Consejo, que interrogaron a Infantino durante la reunión celebrada el 15 de octubre en Zúrich.

Una retirada que no cierra las preguntas

El principal foco económico es FIFA Forward Enterprise, el proyecto que proponía vender a inversores privados un 20% de una sociedad encargada de gestionar el Mundial y otras competiciones. Infantino retiró la iniciativa el 1 de agosto, después del rechazo de tres confederaciones, entre ellas la europea.

Sin embargo, la marcha atrás no ha resuelto las dudas sobre cómo se preparó la operación. La carta sostiene que la retirada, el reconocimiento de errores y las promesas de cambios "no responden a cómo se tomaron las decisiones pertinentes ni a por qué el Consejo de la FIFA no participó en la fase adecuada", según la traducción del fragmento recogido por Associated Press.

La UEFA pide identificar a los responsables del proyecto y explicar su valoración económica. También pregunta por qué se concedió exclusividad como inversor principal a Thrive Capital sin un proceso competitivo y cómo se evaluaron los posibles conflictos de intereses.

Donald Trump y Gianni Infantino en la ceremonia de entrega de la Copa del Mundo. Mark J Rebilas Reuters

Su fundador, Joshua Kushner, es hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump.

Trump, el premio y el caso Balogun

La relación con Trump atraviesa varios apartados. Los medios británicos explican que la UEFA reclama conocer quién impulsó el Premio de la Paz de la FIFA, qué finalidad perseguía y mediante qué procedimiento se eligió al mandatario estadounidense como primer galardonado.

Otro expediente es el de Folarin Balogun. El atacante estadounidense pudo seguir compitiendo en el Mundial después de que el órgano disciplinario dejara en suspenso el partido de sanción derivado de su expulsión. Trump había llamado a Infantino para solicitar una revisión.

"¿Se habría examinado el caso sin su intervención?", pregunta la UEFA, según el pasaje publicado por la BBC. Los europeos solicitan la resolución motivada, las pruebas examinadas y las comunicaciones entre el comité disciplinario y la administración. La FIFA mantiene que ese órgano actúa de forma independiente.

La independencia electoral, bajo escrutinio

Las preguntas alcanzan también a una información de The Times sobre un pago realizado a Infantino en 2024 por la sociedad organizadora del Mundial de 2026. La UEFA pide aclarar su naturaleza y por qué no apareció en el informe anual de la FIFA, según AP.

El documento cuestiona además las garantías de independencia del proceso electoral. Señala que Bruno Chiomento, presidente del comité encargado de supervisarlo, conoce a Infantino desde hace veinte años y pasó las cinco semanas del Mundial con los gastos cubiertos por la FIFA.

La UEFA plantea que su suplente lo sustituya durante las elecciones.

El trasfondo es la disputa por la presidencia. La UEFA anunció en agosto que había perdido la confianza en Infantino y buscaría una alternativa creíble. No obstante, no ha concretado qué hará si la FIFA incumple el plazo.