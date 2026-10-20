Luis Enrique, 56 años: "Duermo 6-7 horas, pero las duermo profundas. Si quieres salud, ninguna pantalla 2 horas antes"

El entrenador asturiano Luis Enrique Martínez desveló sus métodos más rigurosos para cuidar el bienestar físico y mental durante una distendida entrevista concedida hace unos años en el programa 'Charlando Tranquilamente', emitido en el canal de Twitch del popular creador de contenidos Ibai Llanos.

Pocos días después de concluir su etapa al frente de la selección española tras la cita mundialista de Qatar, el técnico gijonés repasó con cercanía su cotidianidad, situando la higiene del sueño, el ejercicio continuado y la disciplina emocional como las tres columnas fundamentales de su estilo de vida.

Durante la charla, el actual entrenador del PSG se definió como un auténtico apasionado de los hábitos de descanso, revelando la pauta estricta que aplica a diario para garantizar una óptima recuperación.

"Duermo 6-7 horas, pero las duermo profundas", aseguró ante las cámaras de la plataforma de retransmisión en directo, enfatizando la trascendencia de interrumpir el uso de dispositivos electrónicos durante los momentos previos a acostarse.

Con la contundencia que le caracteriza, el entrenador asturiano lanzó una recomendación directa para quienes buscan mejorar su condición vital: "Si quieres salud y rendimiento, dos horas antes de dormir sin pantallas".

A esta desconexión digital añadió otros hábitos preventivos sencillos, como la lectura nocturna, recibir la luz natural del sol durante la jornada o mantener pequeñas pautas cotidianas que favorezcan la relajación.

En lo relativo al aspecto nutricional, el técnico asturiano rechazó las soluciones milagrosas y los regímenes temporales de alimentación, abogando en su lugar por construir un estilo de vida que se pueda prolongar durante años.

Luis Enrique, en un partido con el PSG. Reuters

"Una dieta es imposible de mantener en el tiempo. Olvídate. Busca algo que te genere la posibilidad de seguirlo diariamente", reflexionó al advertir sobre la frustración que provocan las restricciones severas que solo duran escasos meses.

Para acompañar esa filosofía equilibrada, Luis Enrique mantiene una intensa actividad deportiva centrada en su pasión por dar pedales en modalidades de carretera y montaña, que combina habitualmente con sesiones en rodillo dentro de su hogar.

De hecho, confirmó en la conversación su preparación para disputar la exigente prueba de bicicleta de montaña Cape Epic en territorio sudafricano junto a su hermano.

Finalmente, el actual técnico del PSG remarcó el valor del autocontrol y la serenidad para no dejarse arrastrar por las tensiones del fútbol profesional. "Hay que intentar controlar las emociones", recalcó al rememorar que nunca fue expulsado desde el banquillo como entrenador a pesar de los momentos de alta fricción competitiva.

Con esa firme autodisciplina cotidiana, el exfutbolista dejó claro que el secreto de su longevidad reside en una búsqueda permanente del equilibrio entre mente y cuerpo.