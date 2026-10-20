El central francés atendió a los medios de comunicación en la antesala del partido de Champions League contra el RB Leipzig.

Konaté, sobre la camiseta de Ceuta: "No sabía qué ponía. Mis padres son de África y puedo entender a ambas partes"

La polémica por la camiseta de Ceuta que lució en Elche centró parte de la comparecencia de Konaté este martes 20 de octubre, en la víspera del encuentro de Champions League contra el RB Leipzig. El defensa del Real Madrid explicó que desconocía el significado del mensaje cuando se la puso y que comprendió el contexto después del partido. También abordó su adaptación al club, las decisiones arbitrales y la influencia de Mourinho en el vestuario.

"Sinceramente, no entendí muy bien qué ponía en la camiseta. No voy a hablar de ese tema. Después del partido me enteré de todo lo que pasó en Ceuta y pude entender a ambas partes", manifestó el internacional francés, que relacionó su posición con sus orígenes familiares.

"Vengo de Francia, pero mis padres son de África y creo que hay mucha gente que está en esa situación. Hay una parte de historia en la que podemos estar de acuerdo y otra en la que no", añadió. El central insistió en su desconocimiento inicial: "Pero en esa situación concreta y en ese momento, no sabía qué ponía en la camiseta y no entendía".

Konaté cerró su explicación con una valoración sobre la repercusión del episodio: "Yo he venido aquí para jugar al fútbol y creo que no fue tan importante como para todo lo que se comentó".

Exposición y primeros meses

El alcance de cualquier asunto relacionado con el Madrid apareció también al examinar sus primeras experiencias en el equipo. "Es más de lo que esperaba. Todo se magnifica. Se habla de nosotros en todo el mundo, pero estoy contento. Siempre soñé con jugar en este club, que para mí es el mejor equipo del mundo".

Frente a ese ruido, el defensa describió su manera de mantenerse al margen: "No estoy muy metido en las redes sociales, y a veces no pienso en lo que dice la gente de nosotros". Su balance personal, en cambio, fue positivo: "Ha sido increíble, la verdad. Estar aquí, todo el mundo me está ayudando muchísimo y no he tenido ningún problema con mi adaptación".

En ese proceso, sus compañeros franceses han ocupado un lugar destacado. "He tenido suerte de compartir mucho tiempo con Eduardo [Camavinga], Aurelien [Tchouaméni] y Mbappé, y ya me hablaron muchas cosas de lo que era el club". También tuvo un recuerdo para otro integrante de ese grupo: "Ojalá también Ferland Mendy vuelva pronto a jugar con nosotros".

Los árbitros y la polémica

Las preguntas sobre los arbitrajes y el caso Negreira llevaron al central a combinar sus quejas con una llamada a concentrarse en la competición. "Es cierto que no hemos tenido mucha suerte a principio de temporada, y he leído del tema Negreira".

"Yo, particularmente, tengo que centrarme en el día a día y ser competitivo. Pero sí, es cierto que no hemos tenido mucha suerte con las decisiones de los árbitros", agregó.

Más tajante resultó su respuesta sobre una posible falta a Ure en la acción del gol de Mbappé. Konaté interpeló al periodista antes de fijar su postura: "Sinceramente, no he visto los comentarios. ¿Tú viste la acción? ¿Qué piensas? Si para ti no fue falta, pues ya está. Para mí es evidente que no lo fue".

Leipzig antes que El Clásico

Con el compromiso europeo por delante y el Clásico en el horizonte, el defensa estableció un orden de prioridades: "Con mi experiencia, es muy importante que nos concentremos en el siguiente partido. Si ganamos mañana, nos ayudará a jugar mejor en El Clásico".

Su planteamiento vinculó ambos encuentros, aunque sin adelantar el foco al segundo: "Queremos darlo todo en la Champions, primero pensaremos en el partido de mañana y ya justo después pensaremos en El Clásico".

La exigencia inmediata también apareció en su descripción de Mourinho. "No me ha dicho nada especial. Está enfocado en una cosa, que es ganar cada partido. No nos ha hablado de ganar la Champions o La Liga, en concreto". Sobre su autoridad ante la plantilla, añadió: "Tiene un aura impresionante, que no todos los entrenadores tienen. Cuando habla, todo el mundo escucha y le respeta".

Konaté reservó además elogios para Diomande: "Solo tiene 19 años y tiene un talento increíble, trabaja duro en el día a día". La valoración incluyó su trato personal y sus actuaciones recientes: "Además, es una grandísima persona. Estoy muy contento por sus últimos partidos".

Entre la controversia y las cuestiones deportivas, el central dejó expresada su ambición para esta etapa: "Lo más importante para mí es conseguir títulos y éxitos con este club, porque el nivel es muy alto. Espero conseguirlos esta temporada y durante todo mi tiempo aquí".