Pedri y los jugadores del Barça reclamando la mano de Cucho en el Betis-Barça. Captura de pantalla

Indignación porque el árbitro del Betis-Barça pidió revisar la mano de Cucho a insistencia de los culés: "VAR a la carta"

La polémica por el gol anulado a Giovani Lo Celso en el Betis-Barça ha encontrado un nuevo motivo de discusión en las conversaciones de Ricardo de Burgos Bengoetxea.

Las imágenes de la cámara que llevaba el árbitro muestran las reclamaciones azulgranas por una mano previa de Cucho Hernández y su posterior petición de comprobación al VAR. Eduardo Iturralde González reaccionó en X con una frase contundente: "Acabamos de descubrir el VAR a la carta".

El excolegiado cuestionó así la forma en que se desarrolló el intercambio entre el árbitro y los futbolistas del Barcelona. Su mensaje puso el foco en que De Burgos trasladara a Carlos del Cerro Grande, responsable del VAR, una solicitud vinculada expresamente a lo que estaban reclamando los jugadores visitantes. Una crítica que apuntaba al procedimiento, no solo al desenlace de la jugada.

La acción se produjo antes del descanso, cuando Lo Celso marcó el que habría sido el empate a dos en La Cartuja. El Barcelona acabaría ganando por 2-5, pero aquel tanto quedó invalidado después de que el colegiado acudiera al monitor para examinar un contacto anterior del balón con el brazo de Cucho.

En la conversación captada sobre el césped, Pedri reclama la infracción y defiende que el delantero bético realiza un gesto con el brazo. De Burgos, sin embargo, expresa inicialmente una interpretación diferente. "Para mí es una mano que no es punible. Para mí la tiene en posición natural. Si es punible, me llamarán", explica a Héctor Bellerín.

La frase que ha alimentado las críticas llega cuando el árbitro se comunica con la sala de videoarbitraje: "Chequéame la mano, que es lo que me piden, Cerro". Ese vínculo verbal entre las protestas y la comprobación centra el reproche de Iturralde.

El audio de la revisión difundido por la RFEF recoge después la recomendación de Del Cerro Grande para que el colegiado examine una posible mano. Desde el VAR, el argumento fue que Cucho había realizado un movimiento adicional para controlar el balón y que la acción pertenecía todavía al ataque que terminó con el disparo de Lo Celso.

😳 "Cerro, chequéame la mano que es lo que me piden". ❌ "Para mí hay un gesto que no es punible". 🗣️ La conversación entre De Burgos Bengoetxea y Del Cerro Grande en la mano del Cucho en el Betis-Barça. https://t.co/HNGMzkKQON — laSexta Deportes (@Sexta_Deportes) October 19, 2026

La continuidad de esa posesión constituyó el segundo eje de la controversia. Aunque hubo intervenciones azulgranas entre el contacto y el gol, los árbitros entendieron que no existió una recuperación controlada del balón. De Burgos asumió esa interpretación, sancionó la mano y ordenó reanudar el encuentro con un libre directo favorable al Barcelona.

La versión bética fue distinta. Manuel Pellegrini sostuvo que el balón golpeó el brazo de Cucho como consecuencia de un empujón de Gerard Martín. Lo Celso cuestionó, además, que se retrocediera hasta aquella acción después de varios contactos y una disputa aérea. Ambos discutieron así los fundamentos utilizados para invalidar el tanto.

La publicación de las conversaciones añadió otro plano al debate: no solo si existía una infracción, sino cómo explicó el árbitro su comprobación ante las protestas azulgranas. Ahí situó Iturralde su denuncia del "VAR a la carta".