El padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, se pelea con un seguidor: "No me hace falta trabajar. Tengo millones"

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, vuelve a situarse en el centro de la polémica tras protagonizar un tenso y llamativo directo en su cuenta oficial de Instagram con algunos de sus seguidores.

Lo que comenzó como una queja por la falta de agua en un parque para perros del exclusivo barrio barcelonés de Pedralbes terminó convirtiéndose en un enfrentamiento con un joven usuario que, junto con otros seguidores, cuestionó su estilo de vida y su supuesta falta de actividad laboral.

La respuesta del marroquí no tardó en generar reacciones: "A mí no me hace falta trabajar, tengo millones".

👀📲 El padre Lamine Yamal vuelve a 'liarla' en sus redes sociales mientras denuncia la falta de agua en un pipicán: 💥🗯️ "A mí no me hace falta trabajar, tengo millones". https://t.co/HYu8i3xFG8 — ElDesmarque (@eldesmarque) October 19, 2026

Durante la retransmisión, el padre de la estrella azulgrana pasó de denunciar las condiciones de las instalaciones a responder directamente a quienes le reprochaban su situación personal y económica. Lejos de rebajar el tono, Nasraoui reivindicó su posición y presumió de una situación económica que vinculó al éxito deportivo y financiero de su hijo.

La escena no tardó en despertar comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios se centraron en sus declaraciones, otros volvieron a cuestionar el protagonismo público que ha adquirido desde que Lamine se ha consolidado como una de las grandes promesas del fútbol mundial.

Una polémica que viene de lejos

No es la primera vez que Mounir Nasraoui responde públicamente a quienes le reprochan vivir a costa de su hijo. En anteriores directos, algunos de ellos mientras cocinaba, ya había abordado las críticas relacionadas con su situación laboral y su dependencia económica del futbolista.

En una de aquellas intervenciones, lejos de negar esa circunstancia, contestó con una mezcla de ironía y desafío: "Me dicen que por qué no voy a trabajar, que vivo de mi hijo. Gracias, hijo, te lo estaré siempre agradecido. Viviré de ti toda la vida".

Otro de los aspectos que ha llamado la atención son sus contradicciones. En el pasado, llegó a criticar la actitud de parte de la juventud ante el mercado laboral, aludiendo a la falta de voluntad para trabajar como una de las cuestiones relacionadas con las elevadas cifras de desempleo.

En cualquier caso, la controversia evidencia hasta qué punto las intervenciones públicas de Nasraoui se han convertido en un foco recurrente de debate.

Sus declaraciones, a menudo espontáneas y sin aparente intención de esquivar la confrontación, suelen generar una repercusión que va mucho más allá del contenido inicial de sus retransmisiones.