Mariano Díaz, 33 años, sobre su infancia: "Mi madre se levantaba a las 4 de la mañana para coger un tren e ir a cocinar"

El delantero hispano-dominicano Mariano Díaz, exjugador del Real Madrid y actual atacante del Deportivo Alavés, repasó los aspectos más íntimos de su vida y trayectoria deportiva en una distendida charla concedida a Abriendo El Podcast en República Dominicana.

A sus 33 años, el atacante nacido en Barcelona rememoró los duros comienzos de su entorno familiar, el inmenso esfuerzo de sus progenitores y el profundo vínculo afectivo que mantiene con las raíces caribeñas de su madre.

Durante la entrevista, Mariano no dudó en destacar la abnegación con la que se crio en suelo catalán, donde su madre, originaria de San Juan de la Maguana, trabajaba incansablemente en la hostelería.

"Nosotros cuando éramos pequeños no entendíamos que a las 10 de la noche no podíamos hacer ruido en casa porque mi madre estaba descansando ya para levantarse a las 4 de la mañana para coger un tren e ir a cocinar", rememoró el futbolista con emotividad.

Esos años de privaciones económicas marcaron a fuego la mentalidad del deportista, quien confesó que liberar a sus allegados de esa agotadora rutina fue su principal motor para triunfar en el deporte de élite.

"Tanto mi madre como mi padre me inculcaron que las cosas no son fáciles, que hay que lucharlas, hay que perseguirlo, que el dinero no lo regalan", subrayó al describir los valores sobre el trabajo aprendidos durante su crianza.

El éxito futbolístico y su llegada al profesionalismo le permitieron materializar el sueño más grande de su juventud: garantizar la tranquilidad de su hogar. El atacante rememoró el inolvidable momento en que anunció a su progenitora que podía dejar el trabajo tras confirmarse su incorporación al club madrileño.

Mariano Díaz celebrando un gol con el Alavés. Europa Press

"El día que yo le dije a mi madre que ya no tenía que levantarse a las 4 de la mañana para ir a cocinar nos pusimos los dos a llorar de emoción. Ese es uno de los días, cuando me firmaron, uno de los días más felices de mi vida", relató el jugador.

Asimismo, explicó que destinó las primas de sus primeros triunfos a adquirir una vivienda para su progenitora, reafirmando sus prioridades vitales: "La familia para mí es lo más importante".

Más allá de sus vivencias de infancia, el delantero repasó su trayectoria en los terrenos de juego y sus duelos con grandes figuras internacionales.

Tras reconocer que creció admirando al ariete brasileño -"Ronaldo para mí fue un ídolo desde siempre"-, dedicó elogios rotundos a la figura de Lionel Messi, contra quien compitió en múltiples ocasiones. "Messi claramente es el mejor jugador que he visto jugar en contra en directo... con diferencia", manifestó sin vacilar.

Para concluir la entrevista, Mariano enfatizó su compromiso con el equipo nacional de República Dominicana y la enorme ilusión que guarda por lograr un hito histórico para el balompié caribeño.

"Para mí es un sueño... A mí me encantaría llevar este país a un Mundial", sentenció ante las cámaras del programa.