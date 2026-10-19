Hansi Flick se rinde al PSG de Luis Enrique: "Jugamos contra el mejor equipo del mundo. Será una oportunidad para nosotros"

Hansi Flick no sabe todavía lo que es ganar a Luis Enrique. El alemán se ha enfrentado dos veces al técnico español: en una empató (en el Mundial de Catar) y en la otra cayó derrotado (la temporada pasada en Montjuïc).

No sabe el Barça lo que es perder un partido todavía esta temporada, como tampoco sabe lo que es empatar. Todos los encuentros se han saldado con victoria y el del Parque de los Príncipes va a poner a prueba realmente el nivel del conjunto azulgrana. El partido más difícil hasta la fecha.

Ante el vigente campeón de Europa, para Flick "el mejor equipo del mundo en los dos últimos años", el equipo culé espera demostrar ante los ojos de Europa que esta candidatura para ganar la Champions va muy en serio.

Luis Enrique

"Su equipo juega un fútbol fantástico y él es uno de los mejores entrenadores del mundo. Me encanta su intensidad, la presión de su equipo, cómo permutan las posiciones, la flexibilidad de su sistema. A este nivel, son increíbles. Es un trabajo fantástico".

Una final anticipada

"Pienso que mañana es un buen test para nosotros. Me gustaría que nuestro equipo jugase con confianza, como un equipo que ha ganado los últimos once partidos. Jugamos contra el mejor equipo del mundo de los últimos dos años. Para nosotros, es una oportunidad".

¿Raphinha está al 100%?

"Estará en la alineación mañana".

Hansi Flick, durante el partido. Reuters

Revancha ante el PSG

"Fue difícil. Este año, desde el principio hemos jugado con el estilo que queremos. Somos un equipo con confianza, con control de pelota. Veremos mañana qué pasa, estamos listos. Mis jugadores están contentos de medirse mañana al PSG, un equipo fantástico. Será una gran oportunidad para demostrar lo buenos que somos".

Más difícil el PSG o el Real Madrid

"Siempre es el siguiente partido. Por lo tanto, el de mañana".

Diferencias con el PSG

"Se trata de una cuestión de madurez. En los últimos años han madurado como equipo. Es sorprendente lo que han conseguido. El último partido lograron remontar en minutos. Esa es la calidad que tienen. Además, tienen jugadores fantásticos en el banquillo".

La victoria 100, a tiro

"Cuando empezamos aquí ya dijimos que estábamos listos. Ha sido un viaje grande. Aprecio el respeto y el cariño de los culés, es increíble. Cuando ganas, todo el mundo está contento. Y creo que el equipo lo está haciendo muy bien. Estoy muy orgulloso. Los jugadores volvieron de un Mundial largo, la gente pensaba que igual no estarían al 100% y sí que lo están. Es sorprendente verlos entrenar y la atmósfera que se respira en el vestuario".

Solo una portería a cero

"Jugar con la defensa adelantada siempre es arriesgado pero, cuando perdemos el balón, reaccionamos, luchamos y presionamos. Hemos marcado muchos goles".

El duelo por la posesión

"El centro del campo será importante. Los dos equipos tenemos ahí jugadores buenísimos. Si tenemos la posesión, no podrán marcarnos. Lo importante será no cometer errores, ya que el PSG es muy preciso. Tendremos que estar muy concentrados".