La Generación Z transforma el ocio juvenil y apuesta por la gastronomía y el tardeo como motores de cambio en los bares

Los bares no están desapareciendo de la vida europea, sino redefiniendo su modelo de negocio para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad. Así lo confirma el informe 'The Future Role of Bars in Europe', elaborado por HEINEKEN N.V. y Edelman.

En España, en un contexto marcado por el ocio digital y las rutinas fragmentadas, el valor de la hostelería es indiscutible: el 81% de los ciudadanos sitúa a los bares como el espacio más importante para la interacción humana.

Una percepción que no sorprende en un país que cuenta con aproximadamente un bar por cada 175 habitantes, muy por encima de mercados como Francia o Reino Unido1, y donde un 96% confiesa que le falta 'algo' cuando un bar cierra.

Además, el estudio concluye que la cerveza en España y por supuesto en Europa sigue ocupando un lugar como elemento de conexión en las experiencias que unen a las personas.

En España, esta relevancia se refleja también en el consumo: la cerveza es la segunda bebida en cuota de garganta (17,5%) y la primera en hostelería, donde alcanza el 44% (Cerveceros de España, 2025).

En este contexto de cambio, la infraestructura social por excelencia de nuestro país está experimentando una profunda transformación inspirada por su público más joven, que acude al bar con mayor frecuencia que la media nacional, pero exige que evolucione hacia un modelo más experiencial, diurno e inclusivo.

Fan Zone de Heineken en el GP de España. Heineken

Retos que HEINEKEN España asume en primera persona para, desde su visión Mundialmente Locales y a través de marcas como Heineken, Cruzcampo, Amstel y El Águila, traducir estas tendencias en ocasiones de consumo que ayuden a la hostelería a seguir creciendo.

"La hostelería en España está demostrando una resiliencia inmensa. El bar español no se definirá por la tecnología, sino por la autenticidad, la gastronomía y el encuentro físico, porque es nuestra verdadera red social.

En HEINEKEN España trabajamos cada día para ser ese socio estratégico que protege la rentabilidad de los más de 125.000 clientes a los que ayudamos a crecer, ayudándoles a capitalizar fenómenos como la cultura de la tapa, el tardeo o el consumo consciente con innovación y una gran oferta 0,0”, explica Alfonso Saiz, director de Ventas a Hostelería de HEINEKEN España.

El modelo español y Genz

El informe subraya que no existe un único modelo de éxito para el "bar del futuro", sino que debe adaptarse de forma auténtica a la sensibilidad de cada país.

Así, mientras otros países europeos buscan refugio en la música, los eventos o la comunidad pura, en España la gastronomía y las terrazas son el gran motor de crecimiento hostelero.

Tanto es así, que nuestra cultura de la tapa acompañada de cerveza y el encuentro físico al aire libre constituyen un núcleo innegociable del ocio nacional y convierten al bar en una extensión del propio hogar donde la diversión (55%) y la comida (52%) son los principales motores de visita, muy por encima del simple consumo de alcohol (32%).

Esta preferencia es incluso más evidente entre la Generación Z española (18 a 34 años), que considera la oferta gastronómica una prioridad absoluta para asegurar el futuro del sector con un 60% de las respuestas, superando ampliamente la percepción media de la población española y de otros jóvenes europeos (en 8 y 18 puntos porcentuales respectivamente).

Lejos de dar la espalda a los bares, la Generación Z está redefiniendo cómo disfruta de ellos. De hecho, los jóvenes españoles aseguran que acuden a los establecimientos hosteleros con mayor frecuencia que la media de la población (33% frente al 12,5%), impulsando nuevas ocasiones de consumo ligadas a planes más flexibles y encuentros sociales en los que conviven distintas preferencias.

Tardeo, Sin y momentos compartidos

Esta evolución sociológica ha detonado además un cambio radical en los horarios de consumo consolidando el crecimiento explosivo del "tardeo", cuya búsqueda en Google Trends en España se ha multiplicado por 32 desde 2015, marcando la tendencia de transformación del ocio más sólida de Europa y abriendo nuevas vías de rentabilidad diurna para la hostelería.

En este contexto, la clave para la hostelería no está en atraer a nuevos consumidores, sino en adaptarse a grupos cada vez más diversos, donde conviven opciones con y sin alcohol de forma natural.

Los datos muestran que el bar sigue siendo, ante todo, un espacio de conexión social: un 58% de los españoles asegura sentirse plenamente cómodo en un bar sin consumir alcohol y el 61% considera que disponer de alternativas 0,0 contribuye a crear entornos más acogedores e inclusivos.

Bar .

Entre los jóvenes, esta cifra alcanza el 73%. España parte además de una posición privilegiada, como líder mundial en consumo de cerveza sin alcohol, que ya representa el 14% del total según Cerveceros de España.

Todo ello sin olvidar la importancia de la cerveza como elemento unificador. El informe pone de manifiesto que la cerveza mantiene un fuerte valor cultural cuando forma parte de momentos y experiencias compartidas por la comunidad.

Su papel sigue estando estrechamente ligado a celebraciones, encuentros y acontecimientos locales que favorecen la conexión social.