El éxito de Karim Benzema (38) fuera del fútbol: su inversión en varias viviendas de lujo bajo la firma de Mercedes-Benz

Karim Benzema amplía su patrimonio lejos del terreno de juego. El delantero francés, de 38 años, compró este mes de octubre varias viviendas en Mercedes-Benz Places | Binghatti City, un desarrollo residencial de lujo situado en Dubái.

Entre las adquisiciones figura una propiedad en Vision Iconic Tower, el edificio que vertebra este complejo concebido por la promotora Binghatti en colaboración con la marca automovilística alemana.

La operación se anunció el 6 de octubre durante la presentación oficial de la torre en el Coca-Cola Arena de Dubái. Benzema participó en la firma junto a Abdullah Binghatti, director comercial de la compañía, ante el presidente del grupo, Muhammad Binghatti. El encuentro reunió también a representantes empresariales, inversores y miembros de la dirección de la promotora.

El movimiento incorpora al patrimonio del futbolista varias propiedades vinculadas a una firma internacional, aunque quedan datos importantes por conocer. No se han divulgado el desembolso total, el número exacto de viviendas ni sus condiciones de adquisición.

Por tanto, la compra acredita una nueva inversión del francés, pero todavía no permite calcular su rentabilidad o hablar de beneficios económicos obtenidos.

Una torre de 78 plantas

La residencia más destacada de la operación se encuentra en Vision Iconic Tower. El proyecto contempla 78 plantas y 1.426 viviendas, con opciones que van desde uno hasta cinco dormitorios, además de suites de categoría superior.

Karim Benzema, en el reciente acto de Mercedes-Benz Places | Binghatti City. Mercedes-Benz Places | Binghatti City

El edificio incorpora también 27 establecimientos comerciales y ocupa una parcela de aproximadamente 22.300 metros cuadrados.

Su ubicación permite contemplar algunos de los puntos más reconocibles de Dubái, entre ellos el Burj Khalifa, el hipódromo de Meydan y Dubai Creek Harbour. La combinación de emplazamiento, diseño y asociación con Mercedes-Benz constituye uno de los principales argumentos comerciales de la promoción.

La torre, cuya altura prevista ronda los 341 metros, será la pieza central de un conjunto mucho mayor. Binghatti sitúa el desarrollo en Nad Al Sheba, junto a Meydan, y proyecta unas 13.386 viviendas distribuidas en doce rascacielos alrededor de Vision Iconic.

La apuesta por el lujo de marca

Este desarrollo representa la segunda colaboración inmobiliaria entre Binghatti y Mercedes-Benz. Ambas empresas ya habían presentado en 2024 una primera torre residencial en el centro de Dubái.

La nueva iniciativa amplía esa alianza mediante un complejo que traslada la identidad de una marca automovilística al ámbito de la vivienda.

Para Binghatti, la incorporación de Benzema refuerza su atractivo entre compradores internacionales y grandes patrimonios. Sus responsables atribuyen ese interés a la combinación de localizaciones, propuestas arquitectónicas y acuerdos con marcas reconocidas.

Benzema suma así otra operación a su actividad patrimonial. El alcance económico sigue reservado, pero la compra lo vincula a uno de los grandes proyectos residenciales anunciados por la promotora en Dubái. El éxito, por ahora, reside en ampliar su cartera; los resultados financieros de la inversión aún están por conocerse.