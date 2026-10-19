Álvaro García (33), sobre sus propiedades: "Prefiero los alquileres anuales porque son más fáciles de gestionar"

Álvaro García es un futbolista que se aleja de la imagen tradicional del deportista de élite que gasta su fortuna sin demasiadas preocupaciones. En una entrevista en el podcast de Los Fulanos, el jugador utrerano habla con total naturalidad sobre la gestión de sus finanzas y comparte una perspectiva que invita a la reflexión.

"Lo primero que hay que entender es que el mercado no te debe nada. Mucha gente entra a invertir con una actitud de 'necesito ganar dinero hoy porque tengo deudas', y ese es el primer error. El mercado castiga la necesidad y premia la paciencia", arrancó.

"Tengo varios pisos en Rota y en Utrera; prefiero los alquileres anuales porque son más fáciles de gestionar", dijo el futbolista sobre la rentabilidad que le ofrecen estas viviendas para asegurarse su futuro.

"Prefiero la tranquilidad, aunque en el futuro, al estar allí, a lo mejor nos lo replanteamos. Con la base aérea que pagan los alquileres a los americanos que te lo gestionan y te los hacen anuales. Tenemos asesores que nos ayudan a comprar, miramos el piso que nos gusta y empezamos a buscar información", aseguró.

"Yo he estado en Utrera toda mi vida. Yo estudio porque es lo que tengo que hacer y el tener un oficio. Por suerte, ahora soy futbolista. Mis amigos me decían que no iba a llegar a ningún lado. No me visualizo hasta que estoy en mi primer año en Cádiz en segunda división", comentó el rayista.

Álvaro García, durante un partido con el Rayo Vallecano. EFE

El futbolista, hijo de un carpintero de Utrera, creció en un entorno donde cada euro se ganaba a pulso. Esa mentalidad le acompaña todavía hoy, cuando sus ingresos poco tienen que ver con los de aquella época.

Antes de mover un solo euro, García insiste en formarse. "No se trata de comprar una acción porque la viste en TikTok o porque un amigo te dijo. La inversión profesional requiere entender los fundamentales", explicó.

Su regla es sencilla: "Si no puedes explicar en dos frases por qué esa empresa genera valor y cómo hace dinero, no deberías poner ni un dólar ahí. La mejor inversión inicial no es una cripto ni una acción, es el conocimiento que te permite no ser estafado".

Esa prudencia se traduce en una estrategia de inversión marcadamente conservadora. En lugar de buscar pelotazos, García apuesta por la diversificación a través de productos sencillos.

"Para el inversor promedio, el que tiene un trabajo de 8 a 5 y no quiere estar pegado a una pantalla, la diversificación es su mejor amiga. Yo soy muy partidario de los ETFs. ¿Para qué intentar buscar la aguja en el pajar si puedes comprarte el pajar completo?", razonó.

Y se apoya en los datos: "Invertir en índices como el S&P 500 históricamente ha demostrado que, en el largo plazo, es una estrategia ganadora frente a la mayoría de los gestores activos".

El futbolista no se mueve solo. Tiene asesores que le acompañan y reconoce que no da un paso sin contrastar la información. Pero también defiende la importancia de no estar siempre expuesto al cien por cien.

"Un error común es estar 100% invertido. Hay que mantener siempre un 'fondo de guerra'. Si el mercado cae un 20%, y tú tienes todo tu dinero dentro, te vas a desesperar. Pero si tienes liquidez, esa caída es una oportunidad de compra, es una rebaja", detalló.

Y remata con una reflexión que conecta dinero y cabeza: "La inversión es, en gran parte, saber gestionar tus emociones cuando ves los números en rojo"

García cierra su discurso financiero con el concepto que vertebra toda su visión: el tiempo como activo irrecuperable. "El factor más potente en la inversión no es cuánto dinero pones, sino cuánto tiempo lo dejas trabajar. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo", afirmó.

Su mensaje para los compañeros de vestuario es directo: "Empezar a invertir a los 20 años, aunque sea poco, es mucho más rentable que empezar a los 40 con mucho dinero. El tiempo es el activo que no puedes recuperar, por eso la urgencia no debe ser por ganar dinero rápido, sino por empezar pronto".

De Utrera a Vallecas, del fútbol modesto al récord goleador en Primera, Álvaro García ha construido una carrera y un patrimonio con la misma receta: paciencia, prudencia y cero prisa por aparentar lo que no es.