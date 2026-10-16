Tebas cruza todos los límites al comparar al Real Madrid con la maquinaria propagandística de la Alemania nazi

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a protagonizar un episodio de máxima tensión institucional tras publicar un incendiario mensaje en su cuenta personal de la red social X.

En esta ocasión, el máximo dirigente de la patronal del fútbol español ha sobrepasado cualquier barrera al trazar un paralelismo directo entre la política informativa del Real Madrid y los métodos propagandísticos empleados por el régimen nazi durante el siglo XX.

Se trata de un exceso verbal sin precedentes que dinamita por completo el principio de neutralidad y el decoro exigible a quien ostenta la representación de todos los clubes profesionales del país.

En su escrito público, el presidente de la patronal situó en el centro de su diana a los contenidos audiovisuales de la entidad madrileña, manifestando con tono despectivo que "la dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Realmadrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos".

Lejos de ceñir sus discrepancias a un debate sobre criterios arbitrales o quejas horarias, Tebas decidió cruzar una línea roja al equiparar la línea editorial del canal de televisión con el aparato totalitario de Joseph Goebbels: "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado. Y para que no se confundan los protagonistas: ese alto ejecutivo cuyas expresiones reproduces NO es el mismo que llama a las redacciones de los medios pidiendo ceses de periodistas y presiona para que se aparte a ejecutivos de empresas. Son personas distintas. Y esas llamadas y esas presiones no son una historia del pasado. Son presente. Muy presente.ñ, a la de @eldebate_com no llamará, si a caso para... La dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Real Madrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos. Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato. La comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista. Real Madrid TV es una pieza central de esa maquinaria. ¿Dónde está el análisis completo de los partidos de cada jornada? ¿Dónde están los posibles errores que perjudican a otros clubes o los que favorecen al Real Madrid? Si aplicaran a todos los encuentros la misma lupa, quizá el resultado les estropearía el guion. Pero el guion exige que el Real Madrid aparezca siempre como víctima. Y así se llega al extremo de presentar incluso el NO ERROR como error y de utilizar el caso Negreira como explicación permanente de cualquier decisión que no les guste. La sospecha se da por demostrada y la conclusión está escrita antes de que empiece el partido. Y esa misma técnica se traslada ahora a los horarios: se cuenta lo que alimenta el agravio y se oculta el contexto que permitiría comprobarlo. Pues hablemos de horarios, Tomás. Que ese alto ejecutivo que alimenta a los portaCOCES explique cuántas peticiones de cambio de horario y de día ha presentado el Real Madrid y cuántas se han atendido.(En este tema va el primero de la clasificación). Las aceptadas también. Que no cuente únicamente la que le interesa para construir la polémica de turno. Y que incluya las peticiones relacionadas con el calendario para facilitar la celebración de los eventos que la "super licencia" permite realizar en el Santiago Bernabéu. Porque para solicitar que se acomode la competición a sus necesidades tienen mucha iniciativa; para reconocer las solicitudes atendidas, bastante menos memoria. Ese es el balance que hay que publicar: qué pidió el Real Madrid, qué se le concedió y qué no pudo atenderse, con sus motivos. Los horarios afectan también al rival, a otros clubes, a los aficionados y a los compromisos audiovisuales de la competición. Una petición no se convierte en un derecho porque proceda del Real Madrid, ni una negativa demuestra una persecución. Laliga defiende a su competición. Lo que no resulta serio es pedir ajustes de días, horarios y calendario y, después, presentar cada desacuerdo como una prueba de que LaLiga perjudica al club. Si se quiere hablar de trato recibido, se cuenta TODO el trato recibido. Tomás, ahí tienes preguntas concretas para tus fuentes. Y Real Madrid TV tiene material para un programa: las solicitudes del club y las respuestas que ha recibido. Veremos si dedican a ese historial el mismo entusiasmo que a los vídeos de agravios. Después, los demás portaCOCES amplifican el mensaje. Real Madrid TV pone las imágenes, otros ponen los titulares y todos repiten la misma acusación. — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

La gravedad de semejante analogía ha desatado una profunda estupefacción en el panorama deportivo nacional. Banalizar una de las etapas más oscuras y atroces de la historia contemporánea para dirimir disputas futbolísticas sobre vídeos arbitrales o designación de calendarios evidencia una alarmante falta de mesura institucional.

Aunque el dirigente intentó matizar de inmediato su aseveración puntualizando que "la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", la utilización del nazismo como arma arrojadiza resulta absolutamente incompatible con la dimensión del cargo que ostenta.

Carga contra dos periodistas

La arremetida del presidente de LaLiga no se limitó únicamente a la institución deportiva, sino que incorporó una dura embestida contra la libertad de prensa y el trabajo periodístico.

Tebas cargó con descalificaciones personales y términos ofensivos contra los periodistas Tomás González-Martín y Jesús Urdiola tras la publicación de diversos artículos informativos en el diario El Debate, acusándolos de actuar como canales de transmisión del club blanco:

"Tomás sobre todo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado".

Este señalamiento público a periodistas concretos supone otra peligrosa maniobra de presión mediática impropia de un alto ejecutivo del deporte.

Tebas vuelve a convertir las redes sociales en una trinchera para estigmatizar a informadores, además de equiparar los medios de comunicación de un club con la maquinaria nazi. Una actividad que degrada de forma intolerable la imagen del campeonato.

En lugar de preservar la concordia y ofrecer respuestas razonadas sobre la gestión del calendario, Javier Tebas vuelve a recurrir a la provocación extrema, perjudicando gravemente la reputación internacional del fútbol español.