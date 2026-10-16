Javier Tebas, en un acto.

Javier Tebas, en un acto. Europa Press

Fútbol

Tebas cruza todos los límites al comparar al Real Madrid con la maquinaria propagandística de la Alemania nazi

El presidente de LaLiga desata la indignación tras equiparar a Realmadrid TV con Joseph Goebbels y arremeter duramente contra la prensa.

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El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha vuelto a protagonizar un episodio de máxima tensión institucional tras publicar un incendiario mensaje en su cuenta personal de la red social X.

En esta ocasión, el máximo dirigente de la patronal del fútbol español ha sobrepasado cualquier barrera al trazar un paralelismo directo entre la política informativa del Real Madrid y los métodos propagandísticos empleados por el régimen nazi durante el siglo XX.

Se trata de un exceso verbal sin precedentes que dinamita por completo el principio de neutralidad y el decoro exigible a quien ostenta la representación de todos los clubes profesionales del país.

Luis Rubiales, durante la entrevista con EL ESPAÑOL presentando su libro Matar a Rubiales

En su escrito público, el presidente de la patronal situó en el centro de su diana a los contenidos audiovisuales de la entidad madrileña, manifestando con tono despectivo que "la dirección del Real Madrid dirige una orquesta de portaCOCES y Realmadrid TV lleva la voz cantante. Su partitura es siempre la misma: seleccionar las jugadas que interesan, repetir el agravio, alimentar la sospecha y señalar a los enemigos".

Lejos de ceñir sus discrepancias a un debate sobre criterios arbitrales o quejas horarias, Tebas decidió cruzar una línea roja al equiparar la línea editorial del canal de televisión con el aparato totalitario de Joseph Goebbels: "Ese método recuerda a mecanismos de propaganda que explotó Goebbels, ministro de Propaganda de la Alemania nazi: repetición sistemática, construcción de un enemigo y subordinación de los hechos al relato".

La gravedad de semejante analogía ha desatado una profunda estupefacción en el panorama deportivo nacional. Banalizar una de las etapas más oscuras y atroces de la historia contemporánea para dirimir disputas futbolísticas sobre vídeos arbitrales o designación de calendarios evidencia una alarmante falta de mesura institucional.

Aunque el dirigente intentó matizar de inmediato su aseveración puntualizando que "la comparación es con esas técnicas de propaganda, no con una ideología ni, por supuesto, con la afición madridista", la utilización del nazismo como arma arrojadiza resulta absolutamente incompatible con la dimensión del cargo que ostenta.

Carga contra dos periodistas

La arremetida del presidente de LaLiga no se limitó únicamente a la institución deportiva, sino que incorporó una dura embestida contra la libertad de prensa y el trabajo periodístico.

Tebas cargó con descalificaciones personales y términos ofensivos contra los periodistas Tomás González-Martín y Jesús Urdiola tras la publicación de diversos artículos informativos en el diario El Debate, acusándolos de actuar como canales de transmisión del club blanco:

"Tomás sobre todo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado a un alto ejecutivo de Valdebebas. Mucha referencia a «fuentes del club», pero muy poca distancia respecto de lo que esas fuentes quieren colocar. Pareces un lorito, pero con teclado".

El presidente de LaLiga, Javier Tebas.

Este señalamiento público a periodistas concretos supone otra peligrosa maniobra de presión mediática impropia de un alto ejecutivo del deporte.

Tebas vuelve a convertir las redes sociales en una trinchera para estigmatizar a informadores, además de equiparar los medios de comunicación de un club con la maquinaria nazi. Una actividad que degrada de forma intolerable la imagen del campeonato.

En lugar de preservar la concordia y ofrecer respuestas razonadas sobre la gestión del calendario, Javier Tebas vuelve a recurrir a la provocación extrema, perjudicando gravemente la reputación internacional del fútbol español.