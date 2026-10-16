El Real Madrid exige la "dimisión inmediata" de Tebas por comparar la televisión del club con la propaganda nazi

El conflicto institucional entre el Real Madrid y el presidente de LaLiga Javier Tebas ha alcanzado un punto de no retorno.

La entidad presidida por Florentino Pérez ha hecho pública una declaración oficial en la que solicita la salida irrevocable del dirigente de todas sus responsabilidades de gobierno en la patronal del fútbol español.

La enérgica reacción del club blanco se produce pocas horas después de que el mandatario difundiera un incendiario mensaje en redes sociales en el que equiparaba la línea editorial de Realmadrid TV con las técnicas de manipulación masiva desplegadas por Joseph Goebbels en la Alemania nazi.

En su comunicado, la entidad de Concha Espina no escatima en reproches hacia la conducta del máximo representante de la patronal de clubes, subrayando que "considera absolutamente intolerable y de extraordinaria gravedad que quien ocupa dos cargos de máxima responsabilidad en el fútbol español recurra a una comparación con los métodos de propaganda del régimen nazi para desacreditar a nuestro club, a su dirección y a su televisión".

La institución añade que la puntualización posterior realizada por el dirigente en su publicación "no atenúa el carácter profundamente ofensivo, moralmente repugnante e institucionalmente indigno de sus manifestaciones".

Javier Tebas, en un acto. Europa Press

La directiva blanca enmarca este pronunciamiento dentro de una campaña sistemática de hostigamiento contra la institución, su presidente y sus órganos de comunicación.

En este sentido, el club censura que el dirigente utilice informaciones de redactores ajenos a la disciplina merengue para verter descalificaciones personales e imputar a la entidad conductas de terceros sobre las que carece de cualquier grado de responsabilidad.

Pasividad en el caso Negreira

El texto oficial sitúa el trasfondo de las hostilidades en la firme postura adoptada por el club respecto a las presuntas corruptelas arbitrales del caso Negreira.

La entidad madridista afea la pasividad mostrada por las instituciones nacionales que encabeza el dirigente y recuerda que se vio obligada a acudir a los estamentos continentales de la UEFA para reclamar "el completo esclarecimiento de los pagos realizados durante años por el F. C. Barcelona al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la integridad de las competiciones".

Asimismo, el club reclama una profunda reestructuración en los organismos rectores del fútbol español, exigiendo una "renovación integral del sistema arbitral y de las estructuras federativas de gobierno, gestión, supervisión y disciplina", con la salida de quienes desempeñaron funciones de mando durante la etapa bajo sospecha judicial.

Desde Valdebebas se considera inaceptable que quien ejerce la presidencia de LaLiga y la vicepresidencia de la RFEF oriente sus esfuerzos públicos a menoscabar el prestigio del Real Madrid en lugar de liderar la depuración de responsabilidades.

La entidad concluye que la reiterada conducta del dirigente refleja una "falta de neutralidad, respeto e imparcialidad incompatible con sus responsabilidades institucionales", catalogando sus continuas arremetidas contra quienes exigen transparencia como "una auténtica lacra para el fútbol español".

A juicio de la junta directiva, semejantes excesos verbales "resultarían inadmisibles en cualquier institución deportiva europea que se rija por principios de respeto, neutralidad e integridad", quedando totalmente invalidado para el ejercicio de sus funciones.

Por todos estos motivos, la entidad formula de manera categórica su exigencia de "dimisión inmediata" en ambos organismos y reafirma su compromiso inquebrantable de continuar defendiendo su honor, la transparencia del estamento arbitral y la regeneración del fútbol profesional.