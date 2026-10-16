Raúl Moro, 23 años, sobre la vivienda: "Al ser futbolista, pude comprar una; pero la primera debe estar libre de impuestos"

El debate sobre el acceso a la vivienda ha llevado a recuperar las declaraciones de varios futbolistas que, en su día, hablaron sobre su situación inmobiliaria.

Muchos de ellos, incluidos jugadores de la élite, viven de alquiler. Sin embargo, pocas intervenciones han llamado tanto la atención como la del osasunista Raúl Moro.

Las palabras del futbolista quedaron recogidas en un vídeo publicado en TikTok por GoHipoteca, un bróker hipotecario digital. La dinámica era sencilla: una cámara en plena calle, personas que se detenían a responder y una pregunta concreta sobre cómo solucionar el problema de la vivienda en España. Entre los participantes estuvo Moro, cuyas respuestas se diferenciaron de las del resto.

Antes de plantear sus propuestas, el jugador de Osasuna reconoció que su situación personal le ha permitido acceder a oportunidades que no están al alcance de todos. "He tenido la posibilidad de llegar al fútbol profesional y tengo la suerte de poder hacerlo", señaló al hablar de la compra de una vivienda.

A partir de ahí, el extremo puso el foco en las barreras económicas que afrontan los jóvenes a la hora de independizarse. En su opinión, una de las medidas prioritarias debería ser eliminar la carga fiscal de la primera vivienda. "Para mí, la primera vivienda tendría que estar libre de impuestos", afirmó.

Su autocrítica

Moro también reclamó un mayor respaldo institucional y facilidades para acceder a una hipoteca, con el objetivo de que los jóvenes puedan abandonar el hogar familiar. "Que haya muchas más ayudas, tendrían que dar el 100% y facilitar a los jóvenes para que salgan de sus casas".

Sus declaraciones adquieren especial relevancia por la trayectoria del futbolista. Tanto el Ajax como Osasuna han realizado inversiones importantes para hacerse con sus servicios, mientras que el jugador catalán disfruta de un salario propio del fútbol profesional pese a su juventud.

En ese contexto, su defensa de medidas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda puso de relieve una problemática que afecta especialmente a quienes todavía no cuentan con suficientes recursos económicos.

La salida de Víctor Muñoz al Liverpool, en una operación valorada en 40 millones de euros, parecía abrir la puerta a un papel más destacado para Raúl Moro en los planes de Osasuna. La marcha del atacante podía traducirse en más oportunidades para el futbolista catalán dentro del esquema del conjunto navarro.

Sin embargo, ese escenario no se ha materializado por el momento. Moro apenas ha superado los 160 minutos de juego, una participación limitada pese a la salida de uno de los futbolistas que ocupaban posiciones ofensivas en el equipo.

La vinculación de Raúl Moro con Osasuna va más allá de su rendimiento inmediato. El extremo tiene contrato con el club rojillo hasta 2031 y una cláusula de rescisión de 50 millones de euros, condicionada a que el equipo navarro continúe en Primera División.

Osasuna adquirió al Ajax el 50 % de los derechos federativos del jugador por cinco millones de euros. No obstante, el acuerdo entre ambos clubes contempla la posibilidad de incrementar progresivamente esa participación mediante una serie de pagos adicionales.

"Con cada pago adicional de 500.000 euros, el club rojillo pasará a tener un 5 % más de la propiedad de Raúl Moro, pudiendo, en caso de que se cumplan todos los hitos y se abone un máximo de 3 millones de euros más al Ajax, alcanzar el 80 % de la propiedad del jugador catalán".

De cumplirse todas las condiciones pactadas, la inversión total de Osasuna por el futbolista ascendería a ocho millones de euros. A cambio, el club navarro podría llegar a controlar el 80 % de sus derechos, mientras que el porcentaje restante seguiría fuera de su propiedad.