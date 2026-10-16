El juicio al jugador del Real Madrid Ferland Mendy por el ataque de sus perros hacia un menor ya tiene fecha

El Juzgado de lo Penal 26 en Madrid fija para el próximo 21 de diciembre el juicio al futbolista del Real Madrid Ferland Mendy por el ataque de sus perros hacia un menor.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, la sala de vistas n.º 12 del juzgado madrileño acogerá el próximo mes de diciembre el señalamiento a las 12:30 horas.

La víctima, representada por el despacho 99 abogados, fue mordida por los canes del central francés.

Los perros son dos canes corso, un mastín napolitano y un kangal turco. El jugador está acusado de un delito de lesiones graves.

La acusación particular solicita una pena de prisión de seis meses y el pago de una multa de 22.500 euros, por los daños físicos y morales causados al joven, de 17 años, por las mordeduras.

Por su parte, la Fiscalía reclama el pago de una multa de 1.200 euros y una indemnización de 5.700 euros por los daños causados y los gastos realizados en el veterinario hacia el perro de la víctima, que necesitó asistencia médica.

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2023, cuando uno de los perros del futbolista salió de su finca cuando se abrió la puerta de la vivienda.

Ferland Mendy, en un calentamiento con el Real Madrid, durante la temporada pasada. Europa Press

Uno de los canes se acercó a una mujer que paseaba a su perro. Mordió al animal y tuvo que ser sacrificado.

El joven de 17 años presenció la escena y se dispuso a ayudar a la mujer. El perro del francés mordió al joven en la pierna izquierda.

El Ministerio Fiscal sostiene en su escrito que el deportista incurrió en una presunta falta de diligencia en el deber de custodia y vigilancia exigible para animales de gran tamaño, al omitir las cautelas necesarias para impedir que salieran a la vía pública de la urbanización en Alcobendas.

Además, los atestados policiales incorporados al procedimiento señalaron la ausencia de seguros específicos y vacunas obligatorias para las mascotas.

Alejado de los terrenos de juego

En el plano estrictamente deportivo, este frente judicial coincide con una etapa de incertidumbre para el defensa en el Real Madrid.

El lateral zurdo encara la fase final de su rehabilitación tras haber superado una compleja rotura en el tendón del recto femoral de la pierna derecha sufrida en el tramo final del curso anterior.

Dicha dolencia le obligó a someterse a una intervención quirúrgica en Francia y a encadenar casi cinco meses alejado de los terrenos de juego.

A pesar de que el carrilero galo mantiene un contrato en vigor con la entidad blanca hasta junio de 2028, su recurrente historial de lesiones y la competencia interna en la zaga sitúan su continuidad bajo constante examen.

Tras reincorporarse a las sesiones de entrenamiento con el grupo en Valdebebas, el zaguero busca recuperar el ritmo competitivo para afianzar su rol en la plantilla antes de afrontar su cita ante los tribunales.