Guti, 49 años, sobre sus propiedades: "Lo fácil es invertir en inmuebles. Funcionan muy bien y siempre lo tienes ahí"

La inversión inmobiliaria se ha convertido en una de las principales apuestas patrimoniales de numerosos deportistas profesionales, que aprovechan los ingresos obtenidos durante sus carreras para construir una fuente de rentabilidad a largo plazo.

Entre ellos se encuentra Guti, exfutbolista del Real Madrid, que ha explicado su particular visión sobre la gestión del dinero y las inversiones tras su retirada de los terrenos de juego.

En El podcast de final de mes, el exjugador ha defendido su preferencia por los inmuebles como una fórmula para rentabilizar su patrimonio, al considerar que ofrecen mayor seguridad y estabilidad frente a otras alternativas de negocio.

"Para mí lo más fácil es invertir en inmuebles, casas y locales. Funcionan muy bien y sabes que siempre lo vas a tener ahí", ha afirmado Guti, que sitúa el ladrillo entre sus opciones preferidas para gestionar sus inversiones.

El ladrillo, frente a otros negocios

El exfutbolista también ha dejado clara su escasa confianza en determinados sectores empresariales, especialmente los relacionados con la hostelería. En este sentido, ha descartado el atractivo que pueden tener negocios como los restaurantes o los hoteles a la hora de invertir su dinero.

"No creo en el té, no creo en el restaurante, no creo en los hoteles... ese tipo de cosas es, yo creo, menos atractivo", señala en sus declaraciones, antes de resumir su estrategia con una frase contundente: "Para mí lo más fácil es el ladrillo. Inmuebles, casas, locales...".

Su planteamiento refleja una preferencia por activos tangibles que, en su opinión, permiten mantener una parte del patrimonio en bienes con valor a largo plazo.

La inversión en viviendas y locales comerciales constituye así una de las vías por las que el exjugador busca preservar y rentabilizar los ingresos acumulados durante su etapa como profesional.

Guti .

La situación de Guti no es excepcional en el mundo del deporte de élite. Los elevados salarios y los ingresos derivados de contratos publicitarios y otras actividades permiten a algunos deportistas destinar parte de sus ganancias a inversiones que les proporcionen estabilidad económica una vez finalizada su carrera deportiva.

Sin embargo, la gestión del patrimonio después de la retirada exige tomar decisiones que permitan mantener los ingresos sin depender exclusivamente de la actividad que proporcionó la principal fuente de riqueza durante años. En ese contexto, los inmuebles aparecen como una alternativa para quienes buscan diversificar sus inversiones.

La apuesta inmobiliaria también se produce en un momento en el que el acceso a la vivienda ocupa un lugar destacado en el debate público.

Mientras algunos grandes propietarios concentran un número significativo de inmuebles, una parte de la población encuentra dificultades para comprar una casa debido a los precios y a las condiciones de financiación. Esta realidad ha situado la propiedad inmobiliaria y la concentración de viviendas en el centro de la discusión política y social.

Mantenerse activo después del fútbol

Más allá de sus inversiones, Guti considera importante continuar desarrollando una actividad profesional después de abandonar el fútbol. El exjugador compagina su faceta empresarial y patrimonial con su trabajo como comentarista de televisión, una actividad que le permite mantenerse vinculado al mundo del deporte.

Su trayectoria ilustra una de las estrategias habituales entre los deportistas retirados: combinar nuevas ocupaciones profesionales con inversiones que contribuyan a sostener su patrimonio a largo plazo.

Con su defensa del ladrillo, Guti ha expuesto una filosofía de inversión basada en los inmuebles y en la percepción de seguridad que le ofrecen. Una postura que resume en una idea: apostar por viviendas y locales como una manera de conservar y rentabilizar el dinero ganado durante su carrera deportiva.