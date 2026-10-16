Fayza Lamari, madre de Mbappé (27): "Creció en un mundo de adultos, rodeado de once hombres y mujeres"

Kylian Mbappé se prepara para afrontar uno de los momentos destacados del calendario del Real Madrid, con El Clásico frente al Barcelona como uno de los grandes focos de atención. Sin embargo, detrás de la estrella que brilla sobre el terreno de juego hay una historia personal que ayuda a comprender cómo se forjó su carácter desde que era un niño.

Su madre, Fayza Lamari, repasó algunos de esos aspectos menos conocidos en una entrevista con L'Équipe, en la que habló del ambiente familiar en el que creció el delantero francés y de las experiencias que marcaron sus primeros años.

Según explicó, Mbappé estuvo rodeado desde pequeño de personas adultas y de un entorno en el que la educación y la cultura tenían un peso importante. "Kylian creció en un mundo de adultos, rodeado de once tíos y tías. Un mundo bastante culto, con mi hermana como profesora", recordó Lamari.

La madre del futbolista considera que aquella convivencia, unida a la influencia de su familia y a las capacidades particulares de su hijo, contribuyó a moldear la personalidad que hoy muestra ante millones de aficionados. Un desarrollo poco convencional que, en su opinión, ayuda a entender algunos de los rasgos que distinguen al jugador.

Su pasión por Charles Aznavour

Entre los recuerdos que compartió Lamari destaca uno relacionado con la música. Cuando apenas tenía cinco años, el delantero ya era capaz de recitar de memoria todo el repertorio de Charles Aznavour, una anécdota que refleja hasta qué punto sus intereses podían resultar sorprendentes para alguien de su edad.

"Cuando mezclas todo eso con su cerebro, que no era como el de todo el mundo, obtienes lo que veis en pantalla", señaló su madre al relacionar aquel entorno con las cualidades que Mbappé ha demostrado a lo largo de su carrera.

Con el paso del tiempo, los gustos musicales del francés evolucionaron. Lamari recordó con humor que, en una etapa posterior, su hijo había cambiado los clásicos de Aznavour por las canciones de Tiakola, uno de los nombres de la música urbana francesa.

Kylian Mbappé celebra el segundo gol ante la Real Sociedad Reuters

La fama y la exposición pública han condicionado numerosos aspectos de la vida cotidiana de Mbappé. En la entrevista, Lamari puso el foco en cómo la trayectoria de su hijo desde una edad temprana le ha privado de algunas experiencias que para otras personas forman parte de la rutina.

En el momento de aquella conversación, cuando el futbolista tenía 26 años, todavía estaba descubriendo situaciones tan comunes como sacar dinero de un cajero automático utilizando una tarjeta bancaria. Una circunstancia que, según reconoció su madre, evidenciaba las particularidades de crecer bajo una atención pública constante.

Lamari admitió que esa falta de normalidad le resultaba difícil de asumir y relató un episodio que ilustra el deseo del delantero de disfrutar de momentos sencillos lejos de las obligaciones asociadas a su profesión. En una ocasión, Mbappé se montó en el coche de un amigo para dar una vuelta por la circunvalación de París, movido por la curiosidad y las ganas de experimentar una sensación de libertad.

Las palabras de Fayza Lamari ofrecen así una perspectiva más íntima del delantero del Real Madrid. Más allá de su condición de estrella mundial, sus recuerdos dibujan la imagen de un niño que creció en un ambiente familiar singular, rodeado de adultos e influencias culturales diversas, y que todavía busca espacios para vivir experiencias cotidianas alejadas de la presión que acompaña a su figura pública.