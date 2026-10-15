El Real Madrid incorpora a su organigrama económico a Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management

El Real Madrid ha fichado a Bernd Reichart como responsable del área de negocio, un puesto que llevaba un tiempo vacante en el club.

Clave en el proyecto de la Superliga, reportará directamente a José Ángel Sánchez y entre sus competencias se encontrará el estadio, los patrocinios y el merchandising.

El ejecutivo alemán ha desempeñado un papel protagonista en el impulso de la Superliga a lo largo de los últimos años. Al frente de este proyecto, contribuyó a una iniciativa que obtuvo el respaldo de los tribunales al denunciar el abuso de posición dominante de la UEFA y que abrió la puerta a una nueva distribución del poder entre los clubes y el organismo rector del fútbol europeo.

Su llegada al Real Madrid apunta a que el acuerdo definitivo para cerrar el conflicto en el fútbol europeo podría estar al caer.

Tras el principio de entendimiento alcanzado el pasado febrero, la salida de uno de los principales impulsores de la Superliga para centrarse en el crecimiento del negocio del club blanco constituye una nueva señal de acercamiento entre las partes.

Una dilatada experiencia

Nacido en 1974 en Scheidegg, localidad situada en la región alemana de Baviera, Reichart cursó estudios de Ciencias del Deporte e Inglés en la Universidad de Constanza, además de completar parte de su formación en Salamanca y Carolina del Norte (Estados Unidos).

Su trayectoria profesional arrancó en Hamburgo, en UFA Sports, donde comenzó a trabajar en el sector de los derechos deportivos. En 2003 se incorporó a Sportfive, uno de los grandes grupos alemanes de marketing deportivo, como director de marketing.

Su vínculo con España se consolidó tanto por su etapa universitaria en Salamanca como por su traslado al país en 2004. Entonces asumió la dirección de Relaciones con Inversores de Antena 3, actualmente integrada en Atresmedia.

Bernd Reichart, CEO de la Superliga .

Posteriormente, continuó su carrera dentro de la compañía al frente de varios canales de televisión digital terrestre (TDT), hasta que en 2013 fichó por RTL Group para dirigir la cadena alemana VOX.

Entre 2019 y 2021 ejerció como director general de Mediengruppe RTL Deutschland, puesto que compaginó con su participación en el Comité de Dirección de Bertelsmann.

Su carrera dio un nuevo giro en octubre de 2022, cuando fue nombrado consejero delegado de A22 Sports, la empresa encargada de promover la Superliga.

Desde esa posición, Reichart asumió la tarea de defender públicamente la competición y presentar las nuevas propuestas para su formato ante los medios de comunicación.

Durante todo ese periodo se convirtió en el principal portavoz de una iniciativa que, tras las conversaciones entre la UEFA, la EFC y el Real Madrid, quedó en segundo plano para dar paso a una vía de negociación centrada en reformar la Champions League, mejorar su funcionamiento y establecer nuevas limitaciones para los clubes participantes.