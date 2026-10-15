Lamine Yamal, 19 años: Con España llevo las banderas de Marruecos y Guinea Ecuatorial, son también mis banderas"

Lamine Yamal tenía apenas 15 años, 9 meses y 16 días cuando debutó con el primer equipo del FC Barcelona. Desde sus primeras apariciones, el joven futbolista empezó a ganarse el cariño de la afición, especialmente con actuaciones como la que firmó en el Trofeo Joan Gamper de 2023.

Su irrupción dejó claro que la juventud no suponía un obstáculo para competir al máximo nivel, sino el punto de partida de una trayectoria que todavía tiene mucho recorrido.

Su crecimiento también ha estado acompañado de éxitos con la selección española, con la que ya ha conquistado una Eurocopa y un Mundial. Al mismo tiempo, ha tenido que convivir con prejuicios relacionados con su apariencia, sus raíces familiares y su vinculación con el Barça, factores que han alimentado las críticas de algunos sectores.

A pesar de su progresión deportiva, los episodios de racismo siguen presentes en algunos de los estadios que visita el conjunto catalán. El propio Yamal se ha pronunciado sobre esta situación y ha reclamado una respuesta contundente contra quienes acuden a los campos para insultar a los jugadores.

En una entrevista con Jorge Valdano, publicada en septiembre, defendió la necesidad de actuar ante estos comportamientos: "Se deberían tomar las medidas pertinentes. Yo solo cambiaría la forma del castigo, porque es algo que no se puede tolerar".

Sus raíces, su identidad

La diversidad cultural de Lamine Yamal se ha convertido en uno de los asuntos que más controversia han generado a su alrededor. El futbolista, de 19 años, es hijo de una madre ecuatoguineana y un padre marroquí.

Durante su infancia ya mostraba públicamente su vínculo con Marruecos, como reflejan algunas imágenes en las que aparece con la camiseta de la selección conocida como los Leones del Atlas. Sin embargo, su compromiso con España nunca ha sido objeto de dudas en sus declaraciones.

En la actualidad, el jugador lleva en sus botas las banderas de España, Marruecos y Guinea Ecuatorial, un gesto con el que reconoce tanto su trayectoria deportiva como sus orígenes familiares.

Lamine Yamal, con el FC Barcelona. Europa Press

Para el delantero formado en La Masía, la multiculturalidad representa una riqueza y una realidad cotidiana que conoce de primera mano, especialmente por su vínculo con Rocafonda, el barrio de Mataró donde nació.

Así lo explicó en el documental de 3Cat Revolució 304, disponible también en Movistar Plus. "Al final son las banderas de mis padres, pero mías también, de mis orígenes", señaló.

El futbolista añadió que suele llevarlas especialmente cuando juega en España, porque en esos encuentros siente que representa al combinado nacional español y no a las selecciones de Marruecos o Guinea Ecuatorial.

Su relación con los símbolos cambia cuando juega con el Barcelona. En ese contexto, prefiere no lucir ninguna bandera, una decisión que refleja su voluntad de separar su identidad personal de las cuestiones nacionalistas.

El dorsal 10 azulgrana nunca ha ocultado el orgullo que siente por su procedencia y, en distintas ocasiones, ha reconocido el esfuerzo de sus padres para ofrecerle una infancia feliz y lo más normal posible.

Yamal también considera que su herencia marroquí influye en su manera de ser, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Según ha explicado, esa parte de su identidad se refleja en su atrevimiento con el balón y en su carácter abierto y sociable cuando no está compitiendo.

A sus 19 años, el futbolista se ha convertido además en una figura fundamental para su familia. El éxito alcanzado en el fútbol le ha permitido mejorar de forma significativa la situación económica de sus padres, que tuvieron que superar numerosas dificultades para salir adelante en un país que no era el suyo y que, con el tiempo, terminó convirtiéndose en su hogar.

Para ellos, la carrera de Lamine representa también el fruto de años de sacrificio y esfuerzo.