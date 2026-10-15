Alfredo Relaño, periodista: "A Mourinho le alabo una cosa: tiene de punta en blanco a los que no juegan"

La victoria del Real Madrid frente a la Roma volvió a poner de manifiesto la importancia de los recursos de la plantilla en los momentos determinantes.

El papel de los futbolistas de refresco y el rendimiento general del equipo centraron la atención en el análisis posterior al encuentro en El Partidazo de COPE.

En la sintonía del programa, Alfredo Relaño valoró el compromiso del vestuario y el trabajo del técnico para sostener la competitividad de todos sus efectivos, repasando tanto las notas positivas como los aspectos que todavía generan dudas en este tramo de la temporada.

Relaño quiso destacar ante todo la respuesta de los futbolistas que esperan su turno en el banquillo, elogiando la gestión de recursos del entrenador: "A Mourinho sí le podríamos, fíjate, alabar una cosa: que los tiene de punta en blanco a los que no juegan también".

Para el analista, la actitud de los jóvenes cuando tienen minutos resulta decisiva para desatascar los partidos: "Porque Endrick ha salido fenomenal, cuando sale Arda sale fenomenal, y en eso está, los jugadores están con él". Una implicación directa que demuestra que la plantilla responde cuando se recurre a ella.

Sin embargo, esa frescura que aportan los suplentes sirve también para poner el foco en el momento por el que atraviesan futbolistas llamados a liderar el ataque, como Vinicius. Relaño analizó el rendimiento del extremo brasileño: "Vinicius siempre ha dado problemas pero daba, hacía bastantes cosas, pero es que ahora hace menos cosas que problemas".

El periodista recalcó además que el buen nivel que muestra la segunda unidad aprieta con fuerza a los habituales: "Cada vez se ve y hay unos jugadores estupendos ahí, como estamos viendo, que hacen que no sea imprescindible ni mucho menos".

Más allá del rendimiento individual, Relaño se detuvo en las explicaciones ofrecidas tras el choque al valorar el cambio de imagen entre ambas partes: "Pero a mí no me ha gustado que diga 'si salen los del primer tiempo, los del segundo tiempo nos meten cinco'. No, eso habría que verlo".

Para el cronista, esa lectura no se corresponde con lo visto en el campo, donde el equipo aún debe ajustar varios aspectos de su propuesta. En su valoración final, Alfredo Relaño insistió en que el conjunto blanco necesita dar un paso adelante en su fútbol: "Y desde luego lo que estamos viendo es que el Madrid no arranca, con su plan no arranca. Estamos ya avanzando en octubre y el equipo juega mal".