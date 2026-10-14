Mourinho levante el título de la Conference League con la Roma .

Un regreso cargado de memoria y un presente lleno de dudas: Mourinho vuelve a Roma y el Real Madrid busca su identidad

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Real Madrid

José Mourinho vuelve a Roma. Y lo hace en uno de esos escenarios que permanecen ligados a su trayectoria mucho después de abandonar un banquillo. El Estadio Olímpico, donde construyó una relación especial con la afición romanista, será este miércoles el escenario de un reencuentro cargado de recuerdos, pero también de exigencias.

Ahora, el portugués regresa al frente del Real Madrid, un equipo que todavía busca una identidad reconocible y que afronta la cita europea en un ambiente cada vez más tenso a tenor de la polémica arbitral del sábado.

El paso de Mourinho por la capital italiana dejó una huella difícil de borrar. Entre 2021 y enero de 2024, el técnico consiguió devolver a la Roma a una posición protagonista en Europa. Su mayor éxito llegó en 2022, cuando conquistó la primera edición de la Conference League, el primer título europeo del club.

DAJEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE https://t.co/zSJDgMZJ9E — AS Roma (@OfficialASRoma) May 25, 2022

Un año después, alcanzó la final de la Europa League, perdida ante el Sevilla en una tanda de penaltis que todavía forma parte de la historia reciente del equipo italiano. Aquellos resultados cimentaron un vínculo que trascendió lo estrictamente deportivo.

Por eso, su regreso no puede entenderse como una visita más. Mourinho conoce el ambiente del Olímpico, la exigencia de sus seguidores y la dimensión emocional que adquieren las noches europeas en Roma.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el portugués reconoció el carácter especial de la afición romanista: "Los romanistas son gente especial y he sido bien tratado en muchísimos clubes".

Sin embargo, el fútbol no concede demasiado espacio a la nostalgia. Mourinho vuelve a Roma como entrenador del Real Madrid y con una misión que va más allá de conseguir tres puntos en la segunda jornada de la Champions League.

El equipo blanco necesita convencer, mejorar sus sensaciones y demostrar que existe una idea de juego capaz de sostener sus aspiraciones. La victoria frente al Villarreal ha servido para aliviar parcialmente la situación, pero no ha despejado todas las dudas que acompañan al proyecto.

El problema es que, por ahora, el Madrid sigue ofreciendo una imagen demasiado parecida a la de la temporada pasada. Hay talento individual, recursos para resolver partidos y futbolistas capaces de cambiar el rumbo de un encuentro, pero todavía cuesta identificar una estructura sólida y constante.

El encuentro ante el Villarreal dejó un ejemplo de esa búsqueda. El técnico recurrió a Valverde en el lateral derecho, una decisión que defendió públicamente antes del partido frente al conjunto italiano. "Si tienes cuatro 'Fedes', jugaría uno en cada posición, pero solo tenemos uno", explicó, subrayando la versatilidad del uruguayo, aunque aclaró que se trataba de una solución para una situación concreta.

El movimiento le permitió modificar el perfil del equipo sin agotar un cambio, pero también refleja la necesidad de encontrar respuestas en una plantilla que todavía no termina de funcionar como un bloque.

No mordió el anzuelo

A las dudas futbolísticas se ha sumado, además, la tensión con el arbitraje. Mourinho decidió no comparecer ante los medios después del encuentro contra el Villarreal, en señal de protesta por las decisiones arbitrales, incluida la expulsión de Vinícius.

Su silencio dio paso este martes a una comparecencia en Roma en la que volvió a dejar clara su incomodidad, aunque evitó entrar de lleno en el análisis de las jugadas.

"El primer minuto del partido contra el Villarreal, basta con ver un minuto y después el sábado comentamos. El primer minuto es suficiente", afirmó. El portugués también cuestionó el sistema de designación de los colegiados, especialmente por la diferencia entre conocer una designación con 24 horas de antelación o hacerlo con tres semanas.

🟥 La 𝐫𝐨𝐣𝐚 𝐚 𝐕𝐢𝐧𝐢𝐜𝐢𝐮𝐬 por un tirón de pelo a Saliba. El árbitro anuló el gol y expulsó al brasileño tras la revisión VAR. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol https://t.co/kxAkMUQrLZ — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 10, 2026

Pese a ello, aseguró: "Me fío de todos los árbitros". Sus palabras mantienen abierto un frente que amenaza con desplazar parte de la atención desde el terreno de juego hacia la polémica.

El ruido exterior puede servir para cerrar filas, una fórmula que Mourinho ha utilizado en diferentes etapas de su carrera, pero no resuelve por sí mismo las carencias futbolísticas. El Madrid necesita que la tensión se traduzca en concentración y competitividad, no en una distracción permanente.

El propio técnico reconoció que la presión nace, sobre todo, de las expectativas del vestuario: "No es el momento de la presión, pero la presión nos la metemos nosotros mismos porque queremos ganar".

Enfrente estará una Roma que, según el portugués, llega motivada por disputar la Champions en su estadio. Mourinho advirtió de la dificultad del choque y recordó que tanto el conjunto italiano como el Inter representan dos de los rivales más exigentes del país.

El Madrid ya comenzó su recorrido europeo con una victoria ante el equipo milanés y buscará repetir resultado en un escenario que conoce bien su entrenador.

La noche, por tanto, tendrá dos lecturas. Para Mourinho será una oportunidad de reencontrarse con una afición que todavía le recuerda con cariño, pero también una prueba para un proyecto que necesita avanzar. El técnico sabe lo que significa conquistar Roma desde el banquillo; ahora debe demostrar que puede construir algo reconocible en Madrid.

La victoria puede reforzar su posición, pero el verdadero desafío está en el juego y en la capacidad de su equipo para sostener una idea durante más de noventa minutos.

El Olímpico recibirá al portugués con recuerdos de una etapa que ya pertenece a la historia. El presente, en cambio, no admite demasiadas concesiones. Mourinho vuelve a una casa que dejó marcada, mientras el Real Madrid sigue buscando la suya sobre el césped.