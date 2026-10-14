Lamine Yamal junto a su hermano y su madre en la Eurocopa 2024. EFE

Lamine Yamal, 19 años, y sus propiedades: "Le compré una casa a mi madre en la zona que quería. Ahora veo su sonrisa"

Lamine Yamal sigue demostrando semana tras semana que su indiscutible talento en el césped va acompañado de una enorme madurez personal. El habilidoso jugador del FC Barcelona llega en un momento de forma excepcional tras firmar un brillante partido europeo contra el Galatasaray.

En ese encuentro, el internacional español volvió a ser fundamental para el equipo azulgrana al repartir dos asistencias que evidencian su privilegiada visión de juego.

Sin embargo, más allá de su extraordinario rendimiento deportivo a sus 19 años, el joven futbolista destaca por tener unas prioridades muy claras fuera del terreno de juego, especialmente en lo que respecta al cuidado de su familia.

Lejos de dejarse llevar por los coches deportivos o los lujos superfluos que a menudo rodean a las nuevas estrellas del fútbol mundial, las primeras grandes inversiones de Lamine han estado enfocadas en devolver a los suyos todo el esfuerzo que hicieron por él.

Esta filosofía de vida quedó perfectamente plasmada en una recordada y sincera entrevista de 2025 en Onda Cero, donde el delantero explicó con total naturalidad cuál había sido el destino de su primer gran contrato: "Le compré una casa a mi madre donde eligió. Le pregunté la zona y le dije que la que ella quisiera. Ahora veo la sonrisa de mi madre".

Para entender el verdadero valor de estas adquisiciones inmobiliarias, es imprescindible recordar los humildes orígenes del jugador, criado en el barrio de Rocafonda, en Mataró. Un código postal, el 304, que siempre lleva por bandera y que dibuja con sus manos en cada celebración.

En aquellas mismas declaraciones, Yamal recordaba con total franqueza la dureza de sus primeros años de vida: "Veníamos de estar en un piso donde la cocina y la habitación estaban en un mismo sitio".

Precisamente por esos inicios, su principal motivación económica siempre ha sido garantizar el bienestar de su entorno más cercano.

"Veo ahora a mi madre feliz. Que mi hermano pueda tener la infancia que yo habría deseado, es lo que más feliz me hace. Mi padre está tranquilo en su casa, mi abuela está tranquila en su casa, mi madre puede tener lo que quiera. Para mí es mi reina, es lo que más quiero. Es todo lo que un niño puede pedir", apuntó.

Esta forma de proceder une a Lamine con una bonita tradición histórica del fútbol español. Leyendas como Iker Casillas, Dani Carvajal o Guti también confesaron en su día que su primer sueldo importante fue destinado a comprar una vivienda a sus padres.

Hoy, mientras sigue desarmando defensas y regalando asistencias ante equipos como el Galatasaray, el chico de oro del fútbol español demuestra que su mayor victoria está en casa.