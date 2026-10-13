Roberto Morales, periodista, sobre el Madrid y el arbitraje: "Ven que luchan contra todos y están cansados de situaciones"

El inicio de la presente temporada futbolística ha traído consigo un clima de alta tensión en las oficinas y en el vestuario del Real Madrid.

Lejos de vivir un arranque tranquilo, el conjunto blanco se encuentra inmerso en una espiral de descontento que abarca diferentes frentes institucionales y deportivos.

Esta sensación de malestar generalizado fue analizada en El Partidazo de COPE, donde el periodista deportivo Roberto Morales expuso con claridad el sentir actual de la entidad madridista, prestando especial atención a la relación con los árbitros y las altas esferas del fútbol español.

El periodista destacó la sorpresa que genera este ambiente tan cargado cuando apenas acaba de comenzar el curso competitivo. Para Morales, el nivel de tensión es desproporcionado para el momento del calendario en el que nos encontramos, afirmando que "estamos viviendo una época que parece mentira que sea en octubre".

En su intervención, dejó claro que en el seno del club sienten una saturación prematura, añadiendo que "están acumulando muchas cosas". Esta acumulación de circunstancias está minando rápidamente la paciencia dentro de la institución blanca.

El principal foco de conflicto, según desgranó el colaborador, radica en las decisiones sobre el terreno de juego y la falta de un criterio unificado. Existe una convicción interna en el Real Madrid de que no se está midiendo a todos los equipos con la misma vara.

Morales fue contundente al transmitir este mensaje, señalando que en el club apuntan a que "hay situaciones de jugadas similares que consideran que se solucionan por el estamento arbitral de otra forma y que se están cansando de esta situación".

Esta supuesta diferencia a la hora de aplicar el reglamento ha derivado en una profunda molestia. "O sea, hay un hastío, hay un cabreo grande con el estamento arbitral, con la liga", sentenció el periodista, resumiendo el enfado mayúsculo que reina actualmente en la capital.

Sin embargo, las quejas del equipo no se limitan únicamente a la actuación de los colegiados en el césped. Las discrepancias organizativas también suman motivos para el enfado general. Morales puso un ejemplo concreto que refleja esta disconformidad con la organización del campeonato: "hoy nos han contado el enfado por el horario del Valencia".

Todo este cúmulo de circunstancias adversas ha generado una fuerte mentalidad defensiva en el equipo, alimentando un sentimiento de aislamiento institucional frente a los organismos que dirigen el fútbol.

Tal y como concluyó el periodista en su exposición sobre la mentalidad del equipo: "se van sumando cosas que ven que muchas veces están solos, que están luchando ellos contra todos y que están cansados de muchas situaciones dentro del club". En definitiva, el Madrid se siente inmerso en un escenario de desgaste continuo apenas iniciado el otoño.