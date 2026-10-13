El Getafe anuncia el fichaje de Carvajal para esta temporada y apunta a Dani Parejo como su próximo objetivo

El Getafe ha hecho oficial el fichaje de Dani Carvajal. El lateral derecho, que se encontraba en la agencia libre, firma un contrato que le vincula a la entidad azulona hasta el final de la presente temporada.

Con este movimiento, el club madrileño refuerza su línea defensiva y atiende las peticiones de su entrenador, José Bordalás, quien había solicitado incorporaciones de experiencia tras el irregular arranque de curso en el campeonato liguero.

El jugador llega para competir por la titularidad en el carril diestro y aportar su experiencia internacional a una plantilla que este año debe hacer frente a tres competiciones. Sin embargo, Carvajal no podrá jugar en la Conference hasta unas hipotéticas rondas eliminatorias. En la Fase de liga no podrá jugar al no estar inscrito.

✍️ 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐃𝐎 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: Daniel Carvajal, nuevo jugador del Getafe CF. ¡Bienvenido al Coliseum, Dani! 🗞️ https://t.co/bokQhzcjjC https://t.co/1iQxPXHk7O — Getafe C.F. (@GetafeCF) October 13, 2026

La confirmación de la noticia se ha producido tras varios días de trámites administrativos. Carvajal y el Getafe ya habían alcanzado un acuerdo total la semana pasada, e incluso el futbolista había superado de forma satisfactoria el correspondiente reconocimiento médico.

Sin embargo, la oficialidad quedó en suspenso debido a los problemas del club con el límite salarial de LaLiga. Al intentar registrar el contrato del defensa, la entidad comprobó que no disponía del margen financiero exigido por la patronal, lo que bloqueó temporalmente su inscripción.

Para sortear este obstáculo, ha sido necesaria la intervención de la presidencia. Ángel Torres ha presentado un aval personal ante LaLiga, una medida que ha permitido ampliar el margen económico del equipo y desbloquear de forma definitiva el registro del jugador en la competición.

Solucionado el apartado administrativo, el Getafe ya planifica los próximos pasos. La intención del club es realizar la presentación de Carvajal este mismo viernes, un día después del compromiso de la Conference League que enfrentará al equipo frente al Universitatea Craiova en el Coliseum.

Objetivo Parejo

Tras cerrar la incorporación del lateral, la dirección deportiva del Getafe mantiene su actividad en el mercado de agentes libres y ha fijado su siguiente prioridad en Dani Parejo.

El mediocentro de Coslada, de 37 años, se encuentra actualmente sin equipo tras haber finalizado su vinculación contractual con el Villarreal al término de la pasada temporada. Los primeros contactos entre el club azulón y el entorno del futbolista ya se han producido para evaluar las condiciones de su posible llegada.

La incorporación de Parejo respondería a la necesidad de sumar efectivos en el centro del campo. El jugador cuenta con una dilatada trayectoria en la Primera División, acumulando experiencia en clubes como el Real Madrid, el Valencia y el Villarreal, donde ha sido una pieza estructural en las últimas campañas.

Dani Parejo, durante su etapa en el Getafe. UEFA

Su perfil aportaría salida de balón, control del juego y experiencia en la gestión de los partidos. Además, su fichaje supondría el regreso del futbolista al Coliseum, puesto que ya defendió la camiseta del Getafe entre los años 2009 y 2011.

En paralelo a estas gestiones, el Getafe continúa rastreando el mercado de jugadores sin contrato. La intención de la secretaría técnica es cerrar al menos una tercera incorporación que dote de mayor verticalidad y pólvora a la parcela ofensiva.

El club considera que, para afrontar con garantías el exigente calendario, es imprescindible aumentar la profundidad de la plantilla y ofrecer a Bordalás más alternativas antes de que se abra la ventana invernal.