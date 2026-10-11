Pancarta en Anfield contra el Manchester City con el lema de "todas vuestras estrellas se están desvaneciendo". REUTERS

El regreso del City a la Premier tras saltarse las normas: clamor en Anfield con los "tramposos de las 114 infracciones"

Anfield nunca olvida, pero este domingo demostró que tampoco perdona. El pitido inicial aún quedaba lejos cuando las calles aledañas al estadio del Liverpool ya anticipaban lo que iba a ser un auténtico infierno para el Manchester City.

Era el día marcado en rojo en el calendario del fútbol inglés: el regreso del conjunto skyblue a la Premier League tras la histórica resolución que los declaró culpables de vulnerar el reglamento financiero.

Y el destino, siempre caprichoso, quiso que su primer examen fuera en la casa de su gran rival, el equipo que más ha sufrido sus trampas durante la última década.

Pancarta de Anfield llamando "culpable" al Manchester City. REUTERS

El ambiente fue ensordecedor mucho antes de que el balón echara a rodar. Las gradas se tiñeron de indignación y reivindicación.

Entre un mar de bufandas rojas, destacaban multitud de pancartas con mensajes que no dejaban lugar a la interpretación: "Vuestras estrellas se están desvaneciendo" y, sobre todo, la palabra más repetida de la tarde: "Tramposos".

El momento cumbre en la previa se vivió en uno de los fondos, cuando se desplegó una lona gigante que hizo rugir a todo el estadio. En ella, la figura de Steven Gerrard se erigía imponente, acompañada de una clara alusión a la temporada 2013-2014 de la Premier League.

Pancarta contra el Manchester City en Anfield. REUTERS

Aquel año, el Liverpool se quedó a las puertas de la gloria, terminando apenas dos puntos por detrás del City. Para la parroquia red, la sentencia confirma lo que llevan años denunciando: aquel título, adulterado en los despachos, les pertenece por derecho.

Cuando el árbitro señaló el inicio del encuentro, el ruido se transformó en una hostilidad palpable. Cada toque de balón de un jugador vestido de celeste era castigado con pitadas monumentales que hacían temblar los cimientos de la tribuna principal.

No había tregua. La presión ambiental ahogaba la posesión visitante, mientras desde las gradas llovían insultos y un cántico unánime retumbaba en cada rincón de Anfield: "Sabemos lo que sois, sois unos tramposos".

Los cargos del City

El origen de este cataclismo deportivo se remonta a la acusación formal de la Premier League, que imputó al Manchester City un total de 114 infracciones de sus normativas financieras cometidas a lo largo de casi una década, entre 2009 y 2018.

Una comisión independiente determinó que el club había ocultado sistemáticamente la verdadera fuente de sus ingresos, inflando contratos de patrocinio estrechamente vinculados a sus propietarios.

Además, se probó la falta de transparencia en los detalles de las remuneraciones de varios de sus entrenadores y jugadores estrella, alterando gravemente el límite salarial y el equilibrio competitivo del campeonato.

Tras un proceso legal largo, opaco y tremendamente mediático, la resolución final fue demoledora, sentando un precedente histórico en el fútbol mundial.

Al ser declarados culpables de la inmensa mayoría de los cargos, entre los que también se incluía la reiterada falta de cooperación y obstrucción durante la investigación, la sanción impuesta fue implacable.

Pancarta contra el Manchester City en Anfield. REUTERS

El castigo no solo incluyó una multa económica sin precedentes, sino una pérdida de categoría que los desterró del olimpo de la Premier League, obligando a una de las instituciones más ricas del planeta a reestructurarse en un escenario deportivo inimaginable.

Como era de esperar, la entidad skyblue no aceptó el veredicto de brazos cruzados y emprendió una feroz batalla legal para limpiar su nombre. El club presentó una extensa apelación respaldada por un ejército de abogados, argumentando que las pruebas estaban sesgadas y reafirmando su inocencia ante los organismos de arbitraje pertinentes.

Sin embargo, pese a conseguir matizar algunas cuestiones técnicas menores, el recurso no logró tumbar el núcleo de la condena principal, certificando una mancha imborrable en su palmarés y obligándoles a purgar su culpa antes de poder consumar este hostil regreso a la élite del fútbol inglés.