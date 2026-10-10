Gordon abrió la lata en el primer minuto, Gabriel Jesús hizo el segundo a la media hora y Koundé sentenció en el tramo final.

Un Barça de andar por casa se impone a un inofensivo Getafe y mantiene su invicto en La Liga para meter presión al Madrid

El Barça viaja a velocidad de crucero ajeno a cualquier tormenta. No parece haber antídoto para la máquina perfecta de Hansi Flick que sigue contando por victoria todos sus partidos esta temporada. Su última víctima fue el Getafe (3-0), quien pagó muy caro sus errores en lo que acabó siendo una tarde plácida en el Camp Nou para los azulgranas. [Narración y estadísticas del partido]

Los culés jugaron a medio gas. No les hizo falta más. Este equipo está diseñado para solventar este tipo de partidos sin la necesidad de pisar el acelerador. Sin Raphinha, dando descanso de inicio a Pedri o Fermín... da igual, los actores secundarios también se dan el lujo de vestirse de protagonistas de cuando en cuando.

Fue un Barça vestido con sobriedad, tan práctico como letal. Asestó la primera puñalada por medio de Anthony Gordon cuando la grada apenas tomaba asiento, y dejó la faena prácticamente vista para sentencia cumplida la media hora con la rúbrica de Gabriel Jesús.

Gabriel Jesús celebra su gol contra el Getafe. REUTERS

El equipo de Bordalás nunca se mostró cómodo. Tuvo un pequeño atisbo de reacción tras el paso por los vestuarios, pero el gol de Koundé cuando llegaba el último cuarto de hora para el final dejó todo el pescado vendido y al Barça como más líder con ocho victorias en las primeras ocho jornadas.

A medio gas

El tablero presentó las piezas donde se esperaba: un Barça dispuesto a acunar el balón ante un Getafe atrincherado en su propia área, encomendado a resistir el asedio el mayor tiempo posible. Pero los guiones saltaron por los aires demasiado pronto. Apenas había muerto el primer minuto de juego cuando el conjunto azulón ya caminaba a remolque en el marcador.

La herida se abrió en un chispazo de Gordon. El inglés, que aterrizaba con la moral por las nubes tras su idilio goleador en el parón internacional, domó un balón huérfano en la frontera del área. Bailó sobre la corona eliminando a dos zagueros y conectó un disparo mordido, casi venenoso, que terminó por burlar a Soria. Lo celebró con rabia, saboreando el éxtasis de su primer gol como culé.

Anthony Gordon celebra su gol contra el Getafe. REUTERS

Con el viento a favor y mecidos por la confianza que irradian los hombres de Flick, los locales convirtieron el resto del primer acto en un monólogo. Movieron el esférico de lado a lado, anestesiando a su rival y madurando el partido a fuego lento. El premio a esa paciencia cayó por su propio peso.

Gabriel Jesús olió sangre tras un tropiezo fatal de Zaid Romero en la salida. El brasileño, instintivo en las distancias cortas, se sacó de la manga un remate raso desde el punto de penalti, un disparo a contrapié que dejó a Soria petrificado y condenó el cuero al fondo de las mallas.

Lavado de cara

Al Barça le costó salir tras el paso por los vestuarios. Con un ritmo algo anodino, el Getafe detectó la relajación culé y subió unos metros en busca de un gol que cerca estuvo de conseguir Mojica con un disparo seco que rozó la escuadra y acabó en el lateral de la red.

Flick decidió mover ficha. Dio entrada a Pedri y Fermín y fue a partir de entonces cuando el Barça volvió a reencontrarse con una mejor versión. Jugando a una altura cómoda, embotellando al Getafe y acercándose a la sentencia definitiva.

Momento del gol de Koundé contra el Getafe. REUTERS

Y acabó llegando en el 74'. Lamine, que apenas había comparecido, puso un centro medido al corazón del área donde apareció Koundé. El galo, libre de marca, tan solo tuvo que poner la bota izquierda en el área pequeña para firmar el tercero de la tarde y amarrar la octava victoria consecutiva en Liga.

Nadie parece haber dado todavía con el antídoto para neutralizar a este Barça. Sin apenas rasguños, los de Flick continúan devorando jornadas de tres en tres. Son ya ocho victorias consecutivas, 34 goles a favor y la abrumadora sensación de que será casi imposible descarrilar a este equipo en Liga.