La firma estadounidense concentró a un grupo de promesas del fútbol español en Los Ángeles de San Rafael y EL ESPAÑOL fue testigo de lujo.

Skechers Football Lab: más de 160 niños y niñas cumplen su sueño de ser futbolistas viviendo como un profesional

La ambición de alcanzar la élite del fútbol suele comenzar en los campos de barrio y en el deseo temprano de calzarse unas botas de primer nivel.

Skechers, que dio un salto de gigante en el deporte rey respaldada por figuras de la talla mundial de Harry Kane y que en el panorama nacional cuenta con grandes embajadores como Isco Alarcón, Pau Víctor o la portera internacional Misa Rodríguez, ha decidido trasladar su decidida apuesta directamente al fútbol formativo.

Mediante el proyecto Skechers Football Lab, la firma estadounidense ha conectado con las nuevas generaciones, permitiendo a jóvenes talentos nacidos en 2013 y 2014 experimentar en primera persona cómo se construye día a día una carrera en la alta competición profesional.

Más de 160 niños y niñas de las mejores canteras de España fueron seleccionados para el Skechers Football Lab. Skechers

EL ESPAÑOL presenció de primera mano este pasado fin de semana la culminación de esta ambiciosa iniciativa en Los Ángeles de San Rafael (Segovia), enclave mítico asociado históricamente a las pretemporadas más exigentes y emblemáticas del fútbol español.

Junto a un reducido grupo de medios de comunicación y reconocidos creadores de contenido digital como Cacho01, Gomez Nawer, Javifreestyle o Pichifit, este diario asistió a la intensa jornada del sábado, donde los participantes completaron la última etapa de un proceso de selección al que inicialmente concurrieron más de 160 aspirantes de todo el país a través de dinámicas virtuales, vídeos y desafíos técnicos.

Durante la estancia en tierras segovianas, los jóvenes futbolistas recibieron una preparación integral que trascendió ampliamente el mero trabajo con balón sobre el césped.

La parcela física estuvo coordinada por Adolfo Madrid, reputado preparador que en su momento potenció el rendimiento de Luka Doncic y que en la actualidad guía la puesta a punto de jugadores de élite como Marcos Llorente, Borja Iglesias, Luis Milla o Emi Buendía.

Skechers Football Lab reunió en Los Ángeles de San Rafael a más de 160 niños y niñas. Skechers

Los participantes asistieron a diversas charlas teóricas donde descubrieron los secretos de la nutrición deportiva, el descanso, los hábitos saludables y la fisioterapia como pilares indispensables para el rendimiento de alto nivel, todo ello dinamizado por el popular youtuber Delantero09, quien ejerció como embajador e hilo conductor de las diferentes actividades formativas.

El césped segoviano acogió uno de los instantes más especiales y esperados de la convivencia cuando los niños y las niñas compartieron ejercicios, retos técnicos y partidillos junto a sus influencers favoritos y dos invitados de lujo de Primera División: Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, y Dani Cárdenas, guardameta del conjunto franjirrojo.

Ambos profesionales se implicaron activamente en el trabajo de campo, aportando correcciones tácticas, consejos formativos y una enorme cercanía a los jóvenes talentos durante toda la sesión matinal.

El técnico del Rayo Vallecano quedó gratamente impresionado por la dedicación y la ilusión mostrada por el grupo a lo largo del entrenamiento: "Es una experiencia que me ha impactado. Que chicos y chicas tan jóvenes puedan sentirse futbolistas profesionales durante unos días y conocer todo lo que rodea a este mundo es algo muy valioso para su formación".

Beñat San José, entrenador del Rayo Vallecano, presente en el Skechers Football Lab. Skechers

Por su parte, el cancerbero Dani Cárdenas aprovechó el encuentro para profundizar en los valores de esfuerzo y constancia necesarios para consolidarse en la máxima categoría: "Skechers Football Lab es una gran iniciativa. A estas edades todos sueñan con llegar algún día al fútbol profesional y poder vivir una experiencia así les permite conocer de cerca lo que exige y significa este camino".

Con la clausura del Mini Stage, Skechers Football Lab ha consolidado un puente ejemplar entre la ilusión del fútbol base y el rigor de la élite deportiva.

A través del aprendizaje táctico, el compañerismo y el cuidado físico integral, más de 160 aspirantes descubrieron que ser futbolista no consiste únicamente en saltar al campo durante noventa minutos, sino en adoptar una disciplina constante, una mentalidad de superación y unos valores colectivos que les acompañarán a lo largo de todo su crecimiento deportivo y personal.